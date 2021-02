La carta viral de la Gata Fernández a Marcos Rojo tras la polémica que se generó en Estudiantes por su arribo a Boca

Gastón Fernández ya le hizo el gol a Olimpo y Rojo se acerca a abrazarlo (Foto: Mariano Sánchez)

La presentación oficial de Marcos Rojo en la Bombonera generó una fuerte repercusión en La Plata. Un sector de Estudiantes no quedó conforme con la decisión del futbolista de defender otra camiseta en el fútbol argentino que no sea la del Pincha. Pero por otra parte, hay ex jugadores importantes del cuadro platense que le enviaron buenas vibras como, por ejemplo, Gastón Fernández.

Con una emotiva y nostálgica publicación de Instagram, la Gata le envió una carta virtual al flamante refuerzo del Xeneize. “Todos somos hijos y muchos serán padres. Como hijo muchas veces mi madre me dio la libertad de elegir, probar, acertar, equivocarme, pero siempre la puerta de casa seguía abierta. Como padre aunque mis hijos todavía son chicos seré lo mismo, decidan, disfruten, experimenten, total la puerta de casa siempre va estar abierta”, arrancó en su posteo.

Acompañada por una foto en la que se ve al zaguero gritando un gol y Fernández de espalda luciendo la dorsal 11 con la cinta de capitán en el brazo izquierdo, continuó: “La introducción tiene que ver con algunos comentarios leídos hacia Marcos Rojo, Marquitos ese mismo que desde que se fue a Europa nunca se olvidó de Estudiantes desde su presencia, hasta ayudar en lo que sea que haga falta”.

La emotiva carta de la Gata para el nuevo defensor de Boca

Para cerrar, le mandó una cálida despedida y le recordó que el Pincha estará siempre a disposición para que vuelta a ponerse la camiseta una vez más en el futuro. “Todos sabemos lo que significa Estudiantes de la Plata para vos, por eso, ya elegiste, probá, disfrutá, experimentá y volvé que las puertas de tu casa siempre van a estar abiertas”, concluyó Gastón en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que la controversia llegó incluso hasta el propio Juan Sebastián Verón, ídolo y presidente de la institución, quien quedó en el medio de una polémica por unas publicaciones que se interpretaron como una indirecta a Marcos Rojo. “El desafío de volver, de querer hacer historia, no querer ser uno más… Eso me enseñó mi viejo. Elegir siempre Estudiantes sin condiciones. Con aciertos y errores, pero siempre por delante Estudiante de La Plata. Lo demás es historia. Seguirá siendo historia…”, había escrito la Bruja en una historia en sus redes sociales. Pero luego de que se genere el debate en torno a sus mensajes, el mandamás intentó calmar las aguas argumentando que respetaba la decisión de Marcos a la hora de elegir otra camiseta del fútbol argentino y que la publicación que armó el revuelo era por una conversación que había tenido con su padre.

