Marcos Rojo sufrió una molestia en su primer entrenamiento con Boca y encendió las alarmas

Marcos Rojo disparó las alarmas en sus primeras horas como futbolista de Boca: se retiró de su primera práctica con el plantel con una pequeña contractura en el gemelo derecho y causó preocupación puertas adentro de la institución con la que acaba de firmar un contrato por dos temporadas con opción de extenderlo por un año más.

Según informaron los canales TN y ESPN, el futbolista de 30 años realizó trabajos físicos exigentes y sólo dio advertencias de una molestia, algo que consideran normal puertas adentro teniendo en cuenta que son sus primeras horas de pretemporada con el plantel profesional. Durante las próximas horas evaluarán los síntomas para conocer si es necesario realizar algún estudio extra o si Rojo continuará practicando con normalidad.

“De la parte física estoy bien. Estuve entrenando con el Manchester después de que volví de Estudiantes. Como no tenía lugar, decidí venirme para acá. Cuando el técnico me lo pida quiero estar para jugar”, había destacado el propio futbolista sobre su estado en la conferencia de prensa que el club realizó para presentarlo oficialmente.

La noticia genera mayor preocupación por la poca actividad que acumuló el experimentado defensor durante las últimas temporadas. En los últimos tres años con el Manchester United, Rojo sumó sólo 27 partidos oficiales con el primer equipo inglés. Al mismo tiempo, convivió con un doble problema en la estadía a préstamo que tuvo en Estudiantes de La Plata en el 2020: jugó un solo encuentro (ante Defensa y Justicia el 17 de febrero) y luego sufrió un desgarro el bíceps femoral izquierdo que lo alejó de las canchas. Cuando estaba disponible para jugar, la pandemia detuvo la acción alrededor del mundo.

A priori, el ex Spartak Moscú y Sporting Lisboa llegaría al Xeneize para reforzar la zaga central, pese a que se desempeñó buena parte de su carrera como lateral izquierdo. “Ya lo conocía a Miguel, creo que alguna vez nos habíamos visto en Estudiantes. Hablamos de fútbol, de lo que él pretendía de mí. Por lo que me dijo, me va a utilizar como central”, manifestó ante la prensa.

Otro de los nombres que encendió la luz de alerta fue el arquero Esteban Andrada, quien también tuvo una molestia en el gemelo, pero al igual que Rojo será evaluado durante las próximas horas para ver si puede continuar en la pretemporada con normalidad. El portero es una de las piezas inamovibles dentro del esquema diseñado por Miguel Ángel Russo.

Vale destacar que el actual campeón del fútbol argentino volverá al ruedo el fin de semana del 12 al 14 de febrero. La Liga Profesional, entidad que rige la élite de la disciplina en el país como apéndice de la AFA, realizará hoy el sorteo del nuevo certamen que contará con un formato de dos grupos, de 13 equipos cada uno. Desde las 19, en el hotel Hilton, Boca conocerá a sus rivales.

