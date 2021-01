Polémicos posteos y video de descargo: la Bruja Verón y sus sutiles dardos a Marcos Rojo por elegir a Boca

Juan Sebastián Verón, ex jugador y actual presidente de Estudiantes de La Plata (Thomas Khazki)

La posible salida de Marcos Rojo de Estudiantes de La Plata y su llegada a Boca es la novela del verano. El futbolista busca incorporarse al club de La Ribera y no habría vuelta atrás en la relación con el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón. La Brujita hoy fue protagonista de controversiales publicaciones en una historia de Instagram, donde en el principio se especuló que eran claras referencias al defensor. Después agregó un video negando tales indirectas. Pero ello no conformó al hermano de jugador quien le respondió con munición gruesa.

“El desafío de volver, de querer hacer historia, no querer ser uno más… Eso me enseñó mi viejo. Elegir siempre Estudiantes sin condiciones. Con aciertos y errores, pero siempre por delante Estudiante de La Plata. Lo demás es historia. Seguirá siendo historia…”, sostuvo con una foto junto a su padre, Juan Ramón Verón, y una camiseta suya.

“Siempre primero Estudiantes de La Plata. Dando siempre. Con errores y aciertos, pero poniendo al club por encima de todo”, sostuvo en una imagen donde aparece junto a otro ex jugador, Agustín Alayes, que hoy cumple la función de mánager de la entidad platense.

A raíz de esas publicaciones las críticas a favor y en contra estallaron en las redes. Leyendo entre líneas y analizando la situación de Rojo, no era descabellada la referencia hacia el defensor surgido en el mismo club.

Esto derivó en un descargo del propio Verón. Fue mediante un video que agregó a la historia. “Hice una publicación en Instagram y empezaron las especulaciones de que le tiré un palazo a alguien. Vuelvo a repetir: no le tiro palazos a nadie. Si tengo que decir algo y siempre lo hice, lo llamo y se lo digo”, arrancó su defensa.

“La verdad es que en estos momentos todos quisiéramos tener a los ex que están dando vuelta en el club y me parece que lo principal es el respeto, digo, respetar decisiones personales, que son de familia, que son deportivas y que son económicas. No podemos obligar a nadie a volver. Eso es lo primero. Y pienso que las decisiones van respetadas más allá de que, obviamente, nos pueda doler como hinchas, que nos gustaría tenerlos en casa. Dicho esto, la publicación va a una conversación que tuve con mi viejo”, concluyó.

Verón sobre Rojo

Sin embargo, esto no tranquilizó a quienes están del lado de Rojo, en especial su hermano, Franco Nicolás, quien en una historia en la misma red social puso: “Desagradecido bocón”.

Estudiantes siempre transmitió una filosofía basada en el sentido de pertenencia por el club. Puede decirse que el amor por la camiseta es un dogma en esta institución. El mismo Verón retornó en 2006 con 31 años y se convirtió en uno de los máximos ídolos ya que ese regreso fue en plena vigencia. Lideró el equipo que fue campeón en el Torneo Apertura de 2006 y que le ganó la final a Boca. También, fue el capitán del plantel que obtuvo la Copa Libertadores en 2009 y que realizó un partido memorable frente al Barcelona de Leo Messi y Pep Guardiola en la final del Mundial de Clubes de ese año. Se sumó otra estrella con el Apertura 2010.

Cabe recordar que el pase de Rojo pertenece al Manchester United. Sin lugar el equipo inglés, el jugador pidió jugar a préstamo en Estudiantes. Pero solo disputó un partido frente a Defensa y Justicia. Fue derrota del Pincha por 2 a 1, aunque Marcos tuvo un buen rendimiento y asistió a Mateo Retegui para el descuento. El viernes siguiente sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo durante la práctica en City Bell.

Tampoco ayudó el receso obligado por la pandemia de COVID-19. Cumplido el préstamo, el futbolista retornó a la entidad inglesa, pero sin ser tenido en cuenta por el técnico Ole Gunnar Solskjær, solo disputó un tiempo en Reserva (Premier League 2), el 23/10/2020 con victoria 2-1 ante Everton y como lateral por la izquierda. Ese día también sufrió otra lesión muscular en la pantorrilla.

Con este panorama sin retorno entre Verón y Rojo, sumado al interés de Boca, todo está dado para que el subcampeón mundial con la Selección Argentina se incorpore al plantel que dirige Miguel Ángel Russo. La novela del verano parece llegar a su fin.

Seguir leyendo

Insultos, amenazas y racismo: qué se dijeron Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku en el tenso careo durante el derby de Milan

Violento cruce: Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic estuvieron a punto de tomarse a golpes en el clásico de Milan

Alquilan la mansión donde vivió Maradona en Dubai como casa de vacaciones de lujo: cuánto cuesta la noche y las increíbles comodidades