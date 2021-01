Fernando Gago debutó como DT de Aldosivi: el inesperado contratiempo que tuvo por un brote de coronavirus

La primera foto de Fernando Gago con la ropa de Aldosivi y en su nuevo rol de entrenador (Foto: @clubaldosivi)

Fernando Gago arrancó su ciclo como entrenador de Aldosivi de Mar del Plata acompañado por Federico Insúa y Diego Cogliandro, los dos hombres que serán sus ayudantes más cercanos en este estreno en los bancos de suplentes. Pintita, en su primer día en el Tiburón, tuvo que afrontar una complicación típica de esta época de pandemia: 13 futbolistas debieron ausentarse porque están con coronavirus.

Segú informó el diario La Capital de la ciudad balnearia, este brote de coronavirus afecto a Leandro Maciel, Fabián Assmann, Francisco Grahl, Jonathan Zacaría, Federico Milo, Manuel Panaro, Sebastián Lerena, Joel Carli, Franco Perinciolo, Luciano Pocrnjic, Emanuel Iñiguez, Lucas Di Yorio y Pablo Becker. Estos últimos cuatro nombres dieron positivo en las últimas horas.

Al mismo tiempo, Luis Ingolotti, Gastón Gil Romero y Lautaro Rinaldi sí pudieron tener su primer entrenamiento con el nuevo DT tras superar la enfermedad.

El ex mediocampista de Boca, Real Madrid, Vélez y la selección argentina –entre otros– firmó su contrato este miércoles y permanecerá en el banco de suplentes hasta diciembre del 2021. La foto de la firma oficial tuvo a Pintita, pero también al Pocho Insúa, quien fue mencionado por la cuenta del club como asistente técnico. Un dato no menor porque inicialmente se rumoreó que realizarían una dupla técnica.

Fernando Gago y Federico Insúa firmaron sus contratos con el Tiburón (Twitter: @clubaldosivi)

Además de ellos dos, la estructura del grupo de trabajo estará compuesta por el mencionado Chispa Cogliandro como ayudante de campo, Roberto Luzzi de preparador físico, Gabriel Gómez Stradi como analista de videos y Gustavo Gallegos y Gastón Maddoni como asistentes. El apellido Maddoni es parte vital en la vida de Gago, ya que Ramón –tío de Gastón– fue uno de los descubridores de Pintita cuando recién se iniciaba en el fútbol.

Mientras analiza la posibilidad de sumar algunos refuerzos, el flamante técnico ya planificó una serie de dobles turnos para la parte inicial de la pretemporada que se extenderá hasta el próximo sábado 30 de enero.

El ex mediocampista decidió formalizar su retiro en noviembre del 2020 luego de batallar durante los últimos años de su carrera contra las lesiones. “Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado”, señaló por entonces.

Durante su última entrevista como futbolista con Infobae había tocado el tema de dedicarse a ser entrenador: “Me gustaría estar ligado al fútbol. Eso está claro. Me gusta. Lo vivo así. Me apasiona el análisis. El pensar en mejorar un equipo. O cosas para potenciar desde otro lado. Podría ser un manager también. Hoy te digo eso. Aunque dentro de 5 años no lo sé”.

La ex tenista Gisela Dulko, pareja de Gago, compartió una foto días atrás de Pintita en funciones antes de asumir

