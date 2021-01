Mauro Zárate trató de mentiroso al Ogro Fabbiani y dejó una llamativa frase sobre su papá

Mauro Zárate y el Ogro Fabbiani

Mauro Zárate volvió a hacer de las suyas en los medios. Luego quedar en el ojo de la tormenta por anunciar públicamente que si sigue sin tener minutos en el primer equipo lo mejor será que lo transfieran, el delantero de Boca debatió en vivo con el ex futbolista de River, Cristian Fabbiani. Además, dejó una llamativa frase sobre su papá.

A la hora de hablar sobre el mito de la Bombonera, Mauro Zárate no dudó: “¿Jugar en la Bombonera si público? No, no. Lo más lindo del fútbol argentino es jugar en la Bombonera con cancha llena”, aseveró el ex delantero de Vélez Sarsfield en una entrevista con F90 por ESPN.

Mauro Zárate se cruzó con Fabbiani y lo trató de mentiroso al hablar sobre el mito de la Bombonera

“No sé si asusta o no (la Bombonera vacía), pero no es la misma motivación que jugar con público. Es increíble, no es por ser vende humo, pero lo han dicho jugadores de otro equipo lo que es jugar en la Bombonera llena. Ahí lo pueden decir varios en el piso, y si no lo dicen son unos mentirosos”, soltó en clara alusión a Cristian Fabbiani.

Por supuesto, el Pollo Vignolo, conductor del programa, no iba a dejar pasar la oportunidad y le dio derecho a réplica al ex futbolista de River. “¿Y qué va a decir Pollo? Tiene su opinión. A mí no me afectaba (la Bombonera llena) así que... (risas) es la realidad”.

La llamativa frase de Mauro Zárate sobre su papá

La entrevista ya estaba llegando a su fin y el Pollo Vignolo esta vez chicaneó a Mauro al decirle que “siempre el mejor va a ser el Chino Zárate (uno de sus hermanos), por escándalo. El más fachero, el que tiene más onda...”.

Y de inmediato el futbolista xeneize lo contradijo: “El mejor es mi viejo. La puso cinco veces y sacó cuatro jugadores. Sabés lo que daría. Tengo uno, pero que me salga jugador le doy mi casa”.

En medio de las carcajadas de todo el panel, Vignolo le siguió el juego: “La verdad, Don Zárate un fenómeno, nos sacamos el sombrero”. Y Mauro Zárate le dio un broche final con una frase aún más escandalosa: “Un animal, un animal. Para mí que lo hacía mirando Fútbol de Primera, se motivaba... el miraba Macaya y le daba”.

Seguí leyendo:

Atento River: Francescoli contó detalles del encuentro cumbre con Marcelo Gallardo y Rodolfo D’Onofrio

El contundente video de Diego Maradona que se volvió viral tras los dichos de Salvio y Mauro Zárate que hicieron ruido en el mundo Boca

El show de Ruggeri: la travesura de Pernía con su auto y el secreto de un ídolo de Boca que destapó cuatro décadas más tarde

El día que Carlos Tevez le prestó plata a Sebastián Domínguez para pagar un hotel en Brasil: “Nunca se la devolví”

El mercado de Boca: cómo está el caso Marcos Rojo, los que pueden irse y los puestos a reforzar

El debate entre Salvio y el Cai Aimar por su falla en el gol ante Santos: “Cometí el error, pero tenía cinco jugadores atrás que quizá podían hacer un poco más”