El día que Carlos Tevez le prestó plata a Sebastián Domínguez para pagar un hotel en Brasil: “Nunca se la devolví”

Sebastian recordó el día que Tévez le prestó plata en Corinthians

Uno de los clubes que son parte de la carrera futbolística de Carlos Tevez es el Corinthians de Brasil. Previo a su llegada, el Apache había levantado la Copa Sudamericana con Boca Juniors en 2004 y venía de ganar los Juegos Olímpicos de Atenas con Argentina. Claramente, es un tramo de su trayectoria con muchas alegrías y con varias anécdotas junto a Sebastián Domínguez, con quien compartió camiseta en el Timão.

Durante una nueva emisión de ESPN F90, el ex defensor recordó un momento en el que necesitó la ayuda económica del actual enganche del Xeneize. “Me vendieron a Corinthians por cuatro palos y algo, no cobré ni agarré nada con el presidente de Vélez de esa época. Yo era el capitán de aquel equipo campeón y Carlitos me presta 50 dólares porque no podía pagar el hotel”, comenzó relatando Sebastián. Y continuó: “Tenía un 206 que había chocado, lo tenía en el taller y no lo había sacado, alquilaba el departamento donde había dejado los muebles y Tevez me prestó esa plata que nunca se la devolví”.

Al nombrar que se había alojado en el hotel Hilton, los demás periodistas del programa comenzaron a reirse de Domínguez, que se intentaba defender. “Nos mandó el club y nos dijo que hasta tal día corrían los gastos por Corinthians. Y como el club no pagaba el 15%, no largaban el transfer y yo no cobraba. Estuve un mes con contrato, pero sin sueldo”.

Carlitos levantó el Brasileirao 2005 con el Timao

No es la primera vez que Sebastián cuenta historias del Apache en el Corinthians. Previamente, había recordado el día que Carlitos se peleó con Marquinhos en la práctica del cuadro brasileño. “Dos metros medía. Yo no podía meterme porque se armaba un Argentina-Brasil. Era bravo el brasileño, siempre le metía de atrás hasta que un día el enano se plantó. Y a los grandotes cuando te les metés cerquita no sabe que hacer”, contó generando risas en todo el estudio. Y agregó: “¡Tenía que saltar para poder pegarle a Marquinhos!”.

Tevez llegó a principios de 2004 al Timão, jugó un año y medio donde logró ganar el torneo Brasileirao 2005. Luego, el West Ham de la Premier League puso sus ojos en él y lo compró a cambio de 18 millones de dólares. Más tarde en su carrera el Apache jugaría en Manchester United, Manchester City, Juventus y Shangai Shenhua, equipos en los que recolectó un total de 29 títulos siendo el segundo argentino más ganador por detrás de Lionel Messi, quien acumula 35.

