El contundente video de Diego Maradona que se volvió viral tras los dichos de Salvio y Mauro Zárate que hicieron ruido en el mundo Boca

Diego Armando Maradona fue crack dentro del campo de juego y fuera del mismo. En este aspecto se destacó por sus declaraciones. Por hablar siempre sin casete. Decir lo que pensaba y muchas veces hacerlo con el corazón, acuñando frases que encendieron polémicas. A casi dos meses de su fallecimiento (25/11/2020), otra perlita suya sirve para la actualidad. Es una muestra de cómo El Diez estará siempre vigente más allá del sentimiento de cariño, la devoción y la nostalgia. Esta vez, una declaración fue apropiada para la controversia que se generó en la semana por las manifestaciones de Mauro Zárate y Eduardo Salvio sobre la posibilidad de irse de Boca.

El video de archivo es de la segunda etapa de Diego en Boca, que se dio entre 1995 y 1997. Allí El Pelusa afirmó que “este es el esfuerzo que necesita la hinchada de Boca, nada más. Y que las declaraciones de los jugadores de Boca sean positivas para la gente. ¿Entendés? ‘Yo me quiero ir’, si te querés ir andate, viejo. Picá”, comenzó Diego.

Luego redobló la apuesta y le puso el condimento justo. Fiel a su estilo sin eufemismos disparó: “Acá, yo personalmente, con 20 años de carrera no lo voy a soportar más y como capitán de Boca, no voy a soportar más que se diga: ‘Si me voy o si me quedo me da lo mismo’. No, si te da lo mismo andate, directamente. Acá en Boca no te queremos”.

Son solo 30 segundos. Corrió como reguero de pólvora por las redes. Estas manifestaciones de Maradona fueron asociadas a las últimas declaraciones de los mencionados futbolistas xeneizes. Zárate indicó que “¿si me sirve seguir así en Boca? No, lo sabemos todos, no hay que esconder esa respuesta. En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel, después no terminé siendo lo importante que quería ser. Jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa. Pero eso se hablará en estos días con Miguel y con el Consejo. Sin discutir, no estoy para discutir ni apurar ni nada de eso”.

Mauro Zárate: "Estando así no me sirve seguir en Boca"

Salvio, por su parte, sostuvo que “si viene algo mejor, lo voy a analizar con mi representante. Y si es mejor para mí, me voy a ir por la situación del país. Mi idea el día de mañana es vivir en Madrid. Por eso no digo que me voy a quedar al 100% en el club”.

El debate entre el Cai Aimar y Salvio

“Estoy bien acá, estoy feliz. Me voy a presentar a la pretemporada y después analizaremos con mi representante lo que hay. Mis temas personales están mucho mejor y tengo a mis padres bien de salud. Si me quedo, estaré al 100% con la cabeza metida en Boca”, agregó el Toto.

Todo en un marco donde hoy trascendió que la dirigencia de Boca al único que consideró intransferible es a Carlos Tevez.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo viene de ganar la Copa Diego Maradona luego de vencer por penales a Banfield. Fue el segundo título de su plantel en menos de un año luego de la Superliga obtenida en marzo de 2020.

Sin embargo, la dura eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores empezó a hacer mella. El video de Diego cayó como anillo al dedo para la puerta abierta de Zárate y Salvio.

