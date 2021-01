Jorge Burruchaga, indignado tras su salida de Independiente: “Me faltaron el respeto”

Burruchaga había asumido el cargo de manager en marzo del 2020 (Fotobaires)

Las aguas en Independiente desde hace un largo tiempo no están calmas. Las tormentas atraviesan Avellaneda semana a semana. El último foco de convulsión se vivió con la renuncia del manager Jorge Burruchaga, quien expresó su disgusto con la directiva por no ser incluido en la reunión con el entrenador Lucas Pusineri. A horas de su partida, una de las glorias del Rojo rompió el silencio y dio los explosivos motivos por los que tomó la determinación de marcharse.

“A partir de la decisión que tomó la dirigencia, que me dijeron que prefería que no vaya, me pareció que era una falta de respeto”, afirmó en diálogo con ESPNF12. El ex campeón del mundo con la entidad de Avellaneda en 1984 afirmó que “lo pasaron por arriba” y detalló que las autoridades lo evitaron durante un largo tiempo: “Tendríamos que habernos reunido mucho antes. Empezó el torneo y pedía reuniones que eran lógicas de hacer. Cada diez días, de ir viendo todo: el fútbol amateur, todos los problemas que tiene, tratar de debatirlos, charlarlos. No se daba. Al haber tomado ellos la decisión como la tomaron me pareció que no era justo y tenés dos caminos: seguir o irte”, advirtió sobre la determinación de respaldar a Pusineri en el cargo sin haberlo consultado, algo que terminó de detonar su adiós.

“Salió por todos lados que yo no quería a Lucas (Pusineri) y no era tan así. Era cuestión de charlar, arreglar algunas cosas. Yo llegué después que él, lo charlamos y tuvimos discusiones lógicas de trabajo”, subrayó. Burruchaga la pidió explicaciones a los directivos sobre por qué le pidieron que no asista al cónclave con Pusineri, pero se encontró con motivos que prefirió no exponer: “Me dijeron por qué ellos tomaron la decisión, pero prefiero guardármelo porque son insólitos (los motivos)”.

El enojo de Jorge Burruchaga con la dirigencia de Independiente

“Fui con mucha ilusión y ganas porque era Independiente. Yo estaba para tomar decisiones. Si bien yo expuse lo que me parecía a mí y lo que tendríamos que haber hecho anteriormente, venía pidiendo reuniones desde dos meses atrás. Me pareció que era lógico dar un paso al costado porque no me gusta estar en un lugar donde me dan una responsabilidad y no me escuchan. Se terminó haciendo otra cosa”, afirmó. Y agregó: “En el día a día nos veíamos los domingos cuando jugaba el equipo o por Copa. Esas charlas que son lógicas de tener, puntos de vista, pero más allá de lo deportivo porque también estaba el tema económico que Independiente tiene que afrontar. Me iba dando cuenta de ciertas cosas y el desencadenante fue la decisión que tomaron sin consultarme. No hay mucho para explicar”.

“Vine al club por Independiente. Intenté dar lo mejor de mi parte, me voy tranquilo. Para ser un estorbo en el club prefiero que el hincha sepa el motivo por el que me voy: no me gustó la manera. Di un paso al costado por el bien del club. Yo no me iba a sentir cómodo e iba a ser peor”, concluyó.

