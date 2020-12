Punto final para la estadía del Morro García en Godoy Cruz entre duras acusaciones

El Morro García no seguirá en el Tomba (Fotobaires)

El presente de Godoy Cruz en la Copa Diego Maradona es preocupante. Los resultados indican que es uno de los peores equipos de esta reciente temporada. Se ubica en el fondo de la Zona Complementación B con tan sólo un punto junto a Central Córdoba, pero con un escenario favorable ya que no habrá descensos en la actual temporada. Sin embargo, para cerrar un 2020 para el olvido, el conjunto de Mendoza perderá a uno de los delanteros que más alegrías le dio en el último tiempo.

Santiago el Morro García cerrará su etapa en el Bodeguero tras cuatros años ininterrumpidos defendiendo la camiseta de la institución. Luego de la renuncia de Diego Martínez como director técnico de Godoy Cruz, el punta uruguayo también dará un paso al costado y rescindirá el vínculo aunque su contrato se estiraba hasta junio de 2021. Ahora deberá buscar nuevos horizontes y entre los pretendientes ya aparece en el radar un grande del país: Independiente.

José Mansur, presidente del cuadro mendocino, brindó una entrevista al programa Dos de Punta en Radio Andina 90.1 y, sin nombrarlo directamente, fue muy duro en su opinión sobre los referentes del plantel, entre los que se encuentra el histórico delantero que supo anotar 51 goles oficiales con la camiseta del equipo: “En la Primera División tenemos un problema estructural. Realmente necesitamos tener líderes positivos. Hemos tenido al contrario, líderes negativos. Los líderes deben formar a los chicos y no los tiene que tratar mal. Tengo miles de cosas para decir que son las evaluaciones que tenemos”.

Santiago García y uno de sus 51 goles con la camiseta de Godoy Cruz

Mansur siguió sin mencionar al Morro de manera directa, pero bajó una crítica hacia los jugadores más experimentados: “Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se lo podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar”.

En este contexto, y luego de que el delantero no haya sido citado a los partidos frente a River ni Independiente, ambas partes decidieron ponerle punto final a la historia. “Que no te quepa la menor duda de que su ciclo está terminado”, aclaró el presidente. ¿Habrá más salidas en Godoy Cruz en el corto plazo?

El 2021 será, de manera obligada, un año para cambiar el aire en Mendoza tras las salidas del cuerpo técnico y de su máximo referente. El principal candidato para asumir en Godoy Cruz recae en un conocido de la casa: Sebastián Méndez. El entrenador, quien dirigió al club durante todo el 2016, viene de ser el principal ayudante de campo de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata donde realizó un buen trabajo y decidió dar un paso al costado luego del fallecimiento del 10. Sin su principal figura y goleador, el Gallego se enfrentaría a un verdadero desafío al mando del Bodeguero. Aunque sin descensos, el incendio no es tan grave como parece.

“El DT tiene que tener personalidad y motivador. La relación quedó bárbara. Sebastián puede ser una de las grandes posibilidades”, detalló el directivo sobre esta posibilidad.

