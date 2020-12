Diego Costa firmó su salida del Atlético de Madrid: Palmeiras sueña con sumarlo para jugar contra River en la Copa Libertadores

Diego Costa dejó el Atlético Madrid y podría jugar en el fútbol brasileño (Reuters)

Uno de los mejores atacantes del mundo dejó el fútbol de España y podría volar con destino a Sudamérica para sumarse a uno de los equipos que afrontará la instancia decisiva de la Copa Libertadores. Hace unos minutos, el Atlético Madrid hizo oficial la desvinculación del delantero Diego Costa del conjunto que dirige Diego Simeone por cuestiones personales.

A través de un comunicado que se difundió por el sitio oficial de la institución colchonera, se estableció que ambas partes llegaron a un acuerdo: “El Atlético de Madrid y Diego Costa han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del delantero, que terminaba el 30 de junio de 2021. El jugador hispano-brasileño solicitó al club su desvinculación por motivos personales hace unos días y firmó este martes la rescisión de su contrato, quedando desligado de nuestra entidad”, indicó la primera parte del escrito.

Pocos días después del pedido del futbolista para irse del equipo al que desembarcó en enero de 2018 para jugar en su segunda etapa, el Aleti accedió a la solicitud de Costa. El jugador de 32 años, que hasta la llegada del uruguayo Luis Suárez era titular indiscutido para el entrenador argentino, perdió terreno con el arribo del ex goleador del Barcelona.

“Desde que llegó al club en 2006 con tan sólo 17 años, el delantero ha disputado 215 partidos oficiales en dos etapas, marcando 83 goles y repartiendo 36 asistencias. Durante su estancia en el Atlético de Madrid conquistó una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2013), una Europa League (2018) y dos Supercopas de Europa (2010 y 2018)”, indicó otro de los fragmentos del comunicado que utilizó la institución madridista para despedir a Diego Costa.

Comunicado del Atlético Madrid sobre la salida de Diego Costa

A partir de su salida del Atlético Madrid, la prensa española indicó que el futuro del atacante podría estar en su país de origen. Según indicaron los periódicos Marca y AS, uno de los destinos en donde Costa podría seguir su carrera sería el futuro rival del River de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores: Palmeiras podría tentar al hoy delantero de la selección española para disputar una la serie de semifinales del máximo torneo de clubes de fútbol sudamericano.

Hace menos de dos semanas, el atacante hispano-español regresó al que hoy se convirtió en su ex equipo después de atravesar una trombosis venosa profunda espontánea en la pierna derecha tras haber contraído coronavirus que lo alejó de las canchas durante seis encuentros.

“La vida me pega, pero siempre me levanto, porque tengo una familia, una base, y mis compañeros, fisios, médicos están a mi lado. Cuando no estoy intento aportar al máximo. No está siendo fácil, desde que estoy aquí (su retorno en 2018) siempre me pasa algo, pero siempre me levanto. Siempre doy lo mejor, volver hoy y marcar gol me pone muy contento”, dijo después de marcar un gol de penal en el triunfo ante Elche por La Liga.

Costa podría seguir su carrera en el fútbol de Brasil (EFE)

Con un largo recorrido en el fútbol europeo, sobre todo en España y tras participar durante tres temporadas -de 2014 a 2017- con el Chelsea en la Premier League, el próximo paso de Diego Costa podría ser el fútbol brasileño, uno de los campeonatos que sumó en los últimos tiempos a grandes jugadores que regresaron de Europa para jugar en los clubes más representativos del Brasileirao.

Una vez que se confirmó el alejamiento de Costa y en la conferencia de prensa previa al duelo ante Getafe, el propio Simeone se pronunció ante la noticia. “Ustedes saben lo que queremos a Diego, hemos pasado un montón de tiempo de la mejor manera en el que nos dimos mucho tanto él para nosotros como nosotros a él. Tiene la necesidad de encontrar nuevos desafíos porque está bien, está fuerte. No me imagino otro escenario que donde vaya hacer las cosas bien, es un luchador. Agradecerle como siempre le hemos agradecido a toda la gente que nos ha dado el corazón y Diego ha sido uno de ellos. Siempre nos ha dado todo en lo deportivo y en lo humano. Que encuentre el mejor camino y poder abrazarnos cuando nos veamos. Lo más lindo que queda de esto es tener buenos recuerdos de lo que hemos pasado juntos”.

