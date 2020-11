“Te amo River Plate”: el video de Juanfer Quintero en su despedida que emocionó a todos los fanáticos y es furor en redes

El mensaje de Juan Fernando Quintero para despedirse de River

Juan Fernando Quintero había cerrado la puerta de River hace ya dos meses atrás, sin embargo faltaba que ponga la llave. El colombiano, que hizo uno de los goles más importantes en la historia del club, finalmente le puso punto final a su estadía en Núñez con un video en redes sociales que dejó al borde de las lágrimas a todos los fanáticos.

“Este mensaje es para ti, River”, escribió en su cuenta de Twitter donde posteó el breve trabajo audiovisual que contó con distintas imágenes de su paso por el Millonario, mientras de fondo él emitía un saludo para los hinchas. “Este es mensaje es para tí, el que ama a River, el que ama al fútbol, el que ama estar en la cancha y alienta desde las gradas. Hoy tengo que decir adiós. Me voy de un equipo donde desde el primer día recibí el cariño y el amor de miles de personas”, comenzó con sus palabras.

“No tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibró con mi nombre gracias a ustedes. Si pudiere hacer todo de nuevo con River, lo repetiría mil veces. Mi mayor trofeo son todos los recuerdos que me llevo de River Plate. No olviden nunca seguir soñando y hablemos siempre en la cancha. Muchas gracias. Mi familia y yo les decimos adiós. Te amo River Plate”, concluyó. Tras las últimas palabras, el video cierra con el gol que el futbolista le anotó a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018.

Quintero llegó a comienzos del 2018 en Argentina a préstamo desde el Porto de Portugal, aunque en su carrera contaba con pasos por Envigado, Atlético Nacional e Independiente Medellín en su país, además del Péscara italiano y el Stade Rennes francés. “Quiero hacer historia”, anunciaba en su arribo.

Y lo logró: ganó la Supercopa Argentina, la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana, pero el título más importante es el de la Libertadores 2018. Juanfer marcó un tanto que quedará en la historia. Con el partido 1-1, el colombiano colgó del ángulo del Estadio Santiago Bernabéu el tanto que cambió el transcurso del partido en tiempo de descuento que encaminó el título.

El gol de Quintero contra Boca

A punto de cumplir 28 años, el talentoso futbolista tendrá un paso por el fútbol chino con la camiseta del Shenzhen FC. Si bien la transferencia se dilató por distintos motivos, en las últimas horas arribó a ese país y fue recibido por el capitán del equipo, el experimentado delantero Gao Lin. El club de Núñez recibirá una cifra cercana a los 10 millones de dólares por esta negociación. Cabe destacar que recién podrá debutar con su nueva camiseta el próximo año, ya que el cierre de su pase se realizó tras la finalización del mercado de pases de esa liga.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Diez Sub 23 y un posible debut: la lista de concentrados de River

El Mono Burgos terminó con un mito: ¿Simeone quiere dirigir a Messi?

La conmovedora lección de vida del arquero de River Enrique Bologna: “Qué sabios son los niños”