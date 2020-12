Fantino y Closs volvieron a verse las caras tras el cruce que tuvieron: “Te comentamos el partido y vos creías que venían Stamateas o Rolón”

Fantino y Closs hablaron al aire de su cruce tras Boca-Inter

Alejandro Fantino no dejó pasar ni un segundo de programa. Apenas se encendió la luz de la cámara, se planteó caminar por el espinoso tema que lo acompañó durante la semana previa. Un cruce al aire con Mariano Closs tras la clasificación de Boca ante Inter de Brasil se convirtió en viral. Dejó una sensación extraña en el aire. El conductor eligió terminar con esa polémica en la producción que comparten con el relator una vez por semana.

“Hola Marianito querido, hablábamos con Mariano: salimos en todos los diarios en la semana”, planteó de entrada Fantino. “Te estábamos comentando el partido en la semana y vos creías que venían (Bernardo) Stamateas o (Gabriel) Rolón. Y la verdad que no somos ni Stamateas, ni Rolón, ni Claudio María Domínguez”, le devolvió con simpatía Closs en el programa que comparten los lunes por ESPN.

Allí interrumpió Luciana Rubinska, quien estuvo también en ese debate sobre la influencia psicológica que pudo haber tenido en el nivel del Xeneize el haber jugado en un nuevo aniversario de la final perdida contra River en Madrid: “No saben la cantidad de gente que me escribió ‘yo estoy con fulano’, ‘yo estoy con ustedes’, ‘la psicología que importante es en el fútbol’, ‘qué bien estuvo Closs’. Se generó un debate en la mesa futbolera tremendo”

“Más allá de esto, yo quiero decir esto porque estamos acá en casa. Está bueno hacer una pequeña catarsis pública también. Él me parece el numero 1 de esto y lo digo públicamente”, aclaró Fantino. Con su habitual humor, Oscar Ruggeri entró al juego. “¿Quién?”, le preguntó. “Mariano, el 1″, aseguró Fantino. “¿Pero de qué?”, insistió el Cabezón. “Del periodismo deportivo, el 1″, dijo el conductor.

“Voy a decir algo y corre por cuenta mía. Estas son clasificaciones que son absolutamente subjetivas: va a dominar los próximos 10 ó 15 años del periodismo deportivo Rubinska. Llegaste para hacer un antes y un después, sabelo. Es una responsabilidad enorme eso”, agregó Fantino con elogios para su compañera.

Tras hacer una pequeña mención para cada uno de los integrantes de la mesa que integran, el campeón del mundo en 1986 se burló: “¿Viniste melancólico?”. Fantino no dudó en responder: “¿Sabés qué pasa? En este medio nadie se dice las cosas lindas, todas las cosas feas. Yo lo siento de ustedes. Algunas veces no puedo creer estar sentado acá con ustedes. Lo juro por la memoria de mis padres que se fue hace unos meses: son realmente los número 1″.

Miguel Simón, quien había tenido tiempo atrás un tenso cortocircuito con Fantino, intentó retomar la línea del debate psicológica sobre el nivel de Boca: “A la distancia, en el análisis post partido, el factor emocional después de escuchar testimonios hoy estaría un poco más cerca. No le atribuiría todo lo sucedido al factor emocional, pero te lo dije después: estuvo bien planteado. Yo no estuve de acuerdo, pero era una de las posibilidades o una de las rutas a tomar. Hoy dudaría cuando el camino se me presenta dividido”.

Ya metiéndose en el contenido del programa, Fantino abrió una nueva puerta: “Yo quiero ver cuando tengamos uno de los disparadores, que es “Boca y el peso de la camiseta”, desde dónde vamos a encarar el tema “peso de camiseta” porque si no es psicológico no sé qué vuelta le vamos a encontrar”.

El cruce entre Fantino y Closs tras el partido de Boca ante Inter

Allí volvió a aparecer Closs en escena: “El otro día cuando hablábamos y con Diego compartíamos el análisis, que vos preguntabas desde el lado emocional, ese día era 9 y vos lo emparentaste con el 9 de diciembre. Yo estaba haciendo el análisis de lo que había visto del partido, que había sido muy superior el equipo brasileño. La verdad, después, uno con la distancia puede ver otras cosas, pero me cuesta pensar que el jugador de Boca se haya fijado en el calendario el otro día que era 9/12″.

El programa tuvo las tensiones y los pícaros cruces habituales que ya se convirtieron en un sello. Durante un tramo del envío, Fantino indagó sobre el nivel de Closs en el fútbol amateur y tuvieron otra divertida escena: “A vos te gusta mucho jugar al fútbol, el fin de semana fuiste a jugar con tus amigos, te lo pregunto y contesten seriamente, no lo boludeemos al tema así lo hacemos más profundo: ¿de qué te gusta jugar?”.

“De delantero...”, le explicó Closs con timidez. “¿Qué tipo de delantero? Sos centrodelantero, vas por afuera, ¿qué tipo de delantero sos?”, indagó Fantino. “Me estás cargando, me estás cargando... Tenés dos jugadores de fútbol y me haces hablar a mí que juego a la bolita. Hablá con Benedetto...”, intentó evitar el tema Closs. “Me inhibís, hablá con Benedetto”, se corrió del centro de la escena el relator.

Las chicanas por sus partidos en el fútbol amateur

