El incómodo cruce entre Alejandro Fantino y Miguel Simón: “Si crees que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá”

El incómodo cruce entre Alejandro Fantino y Miguel Simon

La escena convivió entre al clima de incomodidad y, por momentos, de cierta complicidad. Entre la posibilidad latente de una discusión que se exceda lo áspero, a un guiño del show. Interpretaciones a un costado, el debate televisivo que tuvieron Alejandro Fantino y Miguel Simón sobre el rol que ejerce cada uno en el periodismo los situó como las grandes tendencias en redes sociales.

El hecho se disparó a pocos minutos del cierre del programa ESPN FC Show que comparten desde hace apenas unas semanas y junta en una misma mesa a Mariano Closs, Oscar Ruggeri, Diego Latorre y los mencionados Fantino y Simón. La histórica voz del relato en la cadena televisiva dio una entrevista en la semana donde habló de su rol en esta producción y el conductor del envío no dudó en poner el tema sobre la mesa.

“Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que haces vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”, tiró sobre la mesa sin pelos en la lengua Fantino.

La referencia estaba dada a la nota que dio Simón con el medio deportivo Enganche donde afirmó: “Algunos me decían: ‘Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso”.

En el programa del lunes, el tema llegó a la mesa con un clima de tensión: “No, vos conducís, como lo dije en la nota, de la mejor manera...”. Ahí lo interrumpió Fantino: “¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos crees que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?”.

“No... A lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo desprecias o lo subestimas o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal. ¿Entendes? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer”, le retrucó el histórico relator de ESPN.

Fantino, de larga trayectoria como narrador de partidos en el pasado pero que en los últimos años profundizó su faceta como entrevistador, siguió el tema: “¿Sabés quién subestimó? Vos subestimaste. Porque mi actitud es una actitud filosófica de saber que no sé. De la misma manera que yo me fui a estudiar big data, vos podrías estudiar paradigmas de Thomas Kuhn”.

“Y lo hago...”, le aseguró Simón. “No, no lo has hecho. Si querés hablamos de epistemología científica y hablemos de Thomas Kuhn... Yo me pongo a estudiar”, lo cruzó Fantino. “No sé por qué llevás la discusión a este terreno porque no es la intención. Vos sos un conductor que se ha distinguido por un montón de cosas que yo no sé hacer y lo reflejo en cada vez que lo puedo hacer”, le explicó Simón.

“Yo también lo puedo discutir con vos: a mí me molesta que me trates solamente de conductor, porque yo no soy solamente un conductor”, le pidió Fantino. “¡Está claro! Y yo tampoco soy un empírico como dijiste vos, ¿entendés?", acotó Simón.

“¿Sabés lo que ocurre? Es una mirada mía absolutamente y esto es personal, yo creo que en tu mundo de periodistas...”, intentó sumar Fantino cuando su compañero lo interrumpió. “Dejame terminar porque si no me estás hablando encima... Seamos respetuosos, yo te escucho permanentemente. Cuando yo te leo en la semana que vos das una entrevista y decís: ‘Fantino se dedica a otra cosa diferente a la que yo hago’. Yo también me siento representar a un montón de colegas que muchas veces somos ninguneados por aquellos que leyeron cuatro fórmulas matemáticas y hoy se creen que dominan el mundo. Entonces yo soy tan periodista como ustedes que leen los datos", plantó bandera sobre su postura en una clima cada vez más tenso.

El intercambio duró varios minutos y tuvo momentos de absoluta rispidez, que obviamente convirtieron al programa de debate futbolístico en tendencia en redes sociales. El relator que habitualmente comanda los partidos de Champions League no se muestra habitualmente en esta faceta de discusión, pero rápidamente captó el juego: “No, no. Pará, pará, pará... El pará, pará, pará te lo digo yo”, lo cruzó utilizando la habitual muletilla del hombre que supo generar un espacio de entrevistas en rubros diversos desde el programa Animales Sueltos.

“Yo no quiero enfrentar lo que hago yo con lo que hacés vos porque no tiene sentido. Lo que estás proponiendo no tiene sentido porque no es una cuestión de enfrentar. Simplemente está claro que yo no conduzco ni hago los programas que hacés vos, a eso me refiero inocentemente”, intentó terminar el cruce Simón. “¿Vos considerás que yo soy solamente un conductor de televisión?”, le reclamó nuevamente Fantino. “No, vos sos un gran conductor de televisión. Y en cuanto al respaldo de ciertas opiniones futbolísticas vamos por diferentes caminos. Las respaldas de otra manera a las cuales yo me fijo”, aclaró el panelista.

“Te hago una pregunta: una entrevista, ¿es periodismo? Yo me considero un entrevistador”, le aclaró el conductor de ESPN FC Show. “Y del mejor, si la hacés bien, del mejor”, le respondió. “Perfecto. Yo considero que vos sos un gran entrevistador y sos un gran relator de fútbol y sos un gran periodista, pero a mí, y esto es una opinión, un intercambio que yo quería tener con vos al aire para debatirlo, es cuando vos declarás que hago otra cosa diferente a vos, si vos crees que yo conduzco”, insistió el líder del programa.

“Mirá Ale, vos podés tomar esa frase como quieras. Si querés llevar esa frase al territorio del debate y la polémica, la podés llevar. Te estoy aclarando, lo hago por cuarta vez, que no te estoy juzgando como periodista y te estoy hablando de un gran conductor que te has distinguido en el medio por eso. Nada más que por eso. Creo que dije: camino por otra calle en cuanto a eso. Vos podés tomarla la frase, podés leerla entre líneas como vos quieras, y tenés todo el derecho porque lo dije después del programa”, busco dar por terminado el tema Simón.

A partir de allí, el clima volvió a distenderse. “Si rindió nuestro debate, este debate va a rendir mucho más y muy inteligentemente lo haces”, le recalcó Simón, entendiendo el tono que estaban llevando este cruce el aire. Rápidamente, ambos bromearon que el intercambio iba a ser noticia en varios medios.

El tenso cruce entre Simón y Fantino: "Si vos crees que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá"





Si bien los distintos integrantes dieron su opinión sobre lo ocurrido, Fantino intentó bajarle el tono a la discusión que previamente habían tenido mano a mano con Simón durante más de cinco minutos: “Hacemos una pequeña catarsis al aire. Fuera de joda, y lo digo mirando a cámara, si hay algo que me une con Simón es respeto y cariño. Él lo sabe porque lo conozco hace muchos años. Compartimos deportes alguna vez”.

“¡Por eso me extraña que vos dudes que si yo digo que sos un gran conductor te quiera reducir a la conducción!”, le insistió Simón. “¡Ya sé! Pero vamos a meterle un poquito de picante...”, buscó darle otra vuelta al tema Fantino. Sin embargo, hizo recrudecer la herida: “Me ha pasado irme a otro ámbito y no en el último tiempo, pero sí al principio, recibir cierta ninguneada. Entonces como yo camino de ninguneada en ninguneada y trato de sobreponerme a eso...”.

Allí, con la incomodidad nuevamente flotando por el aire, Miguel lo interrumpió y tuvo una frase concluyente: “Te aclaro algo. Si vos crees que yo te ninguneo, vos tenés que hablar con la producción o me lo decís a mí, y si vos crees que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá. No tengo nada que hacer. Es sencillo. No tengo mucho más para hacer acá. Si vos crees que yo te ningunee o cada vez que doy un dato, voy a ningunearte, vos sabés qué haces muy bien como conductor y sabes dónde raspar y dónde no raspar".

“Juro que lo que quería y lo que intentaba, también porque me encanta en una mesa con ustedes, era hablar de periodismo. Y por ahí generar este ida y vuelta. Miguel, al contrario, te admiro y quiero laburar toda la vida con vos. Me parecés un fenómeno. Pero intenté agregarle picor a esto”, advirtió Fantino. “Pero te noté enojado, indignado”, le dijo Simón. “Bueno, ese es mi laburo como conductor... ¿cómo me voy a enojar con vos porque me digas una cosa así? Voy y te lo digo en el estacionamiento aunque midas dos metros. Sos mi amigo Miguel, laburamos juntos", cerró quien encabeza el programa entre risas.

