Cuál es la principal diferencia de River con Boca y en qué se parecen Gallardo y Bianchi: la cruda reflexión de Pepe Basualdo

Basualdo criticó duramente a Boca

Este miércoles Boca se jugará gran parte del pase a las semifinales de la Copa Libertadores cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El Xeneize abre la serie de cuartos en un presente de muchas dudas. El juego no aparece y la sufrida clasificación ante Inter de Porto Alegre por penales encendió todas las alarmas. Asimismo, hay mucho malestar interno por las actuaciones de varios futbolistas.

En este sentido opinó José Basualdo, un ex jugador del club y multicampeón en la era de Carlos Bianchi. Pepe comparó los momentos de Boca, River y Racing y no dudó en dejar una cruda reflexión, además de contar en qué se parecen Gallardo y Bianchi.

“Boca, Racing y River son tres equipos distintos. Boca está muy cómodo con lo que hace hizo hasta aquí, y eso es muy malo. Realizó una prueba con jugadores que no juegan y tuvo que poner la artillería. Racing un equipo golpeado y muy dolido, con el técnico que se va que se queda. Tiene la posibilidad muy grande que si elimina a Boca el DT puede mantener el puesto, está en otra. Y después River que sigue manteniendo a sus jugadores con mucho hambre ¿La diferencia con Boca? El hambre. Cualquier jugador que entra en River tiene el mimos hambre del que está jugando. Nos pasaba eso a nosotros cuando estábamos con Carlos Bianchi. No te podías resfriar porque venía el otro y te sacaba el puesto”, analizó Basualdo en el programa F12 por ESPN.

Pepe Basualdo, titular en el equipo que se consagró campeón del mundo en Japón en el 2000 ante el Real Madrid

Puntualmente sobre el plantel de Boca, el dos veces campeón del mundo y ganador de dos Copas Libertadores, entre otros títulos, con el Xeneize y con Vélez), arremetió: “Hay muchos caciques y pocos indios. Siempre tenés que demostrarle al técnico que querés entrar, sino no podés estar ahí y si no me llama no pasa nada, total me voy a mi casa a hacer un asadito”.

Retomando las comparaciones entre Gallardo y Bianchi, Basualdo agregó: “La idea que inculcó Gallardo desde un principio la sigue fomentando y no sólo fomentando, sigue creciendo con todo lo que viene atrás, con Sosa, Álvarez y todos los chicos que han entrado. Si vos mantenés ese fuego sagrado, obviamente que seguís estando ahí y los rivales lo saben. Boca no tiene esos jugadores, no podemos compararlos. Cada uno tiene su estilo de juego, les guste o no les guste, cada uno llega a su manera”.

Boca llegará golpeado anímicamente ante Racing por el nivel que mostró ante Inter. Sin embargo, Pepe tiene confianza. “El equipo está bien, el tema es la puntada final. Falta definición. Falta un palermo. No se puede depender siempre de una travesura de Tevez o una patada de media distancia de Cardona, tiene que haber más peso en el área para mi gusto. Terminan siempre de media distancia, no con jugada. Pasa que Palermo nos mal acostumbró a eso en ese momento, vos terminabas afuera, pero sabías que estaba alguien en el área y es importante”.

Para terminar, hubo un dardo para Beccacece y volvió a pedirle al equipo de Boca un cambio de reacción urgente. “Racing, si pierde, no importa, perdió con Boca. Pero si gana, le gana a Boca. El hincha de Racing tiene que estar preocupado por las declaraciones de su técnico, que dijo que no eran candidatos. Boca tiene que estar preocupado. Pudo haber quedado afuera el miércoles pasado. Si juega como jugó contra Inter, está complicado”.

