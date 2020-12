Horas claves en Boca: ultimátum a Buffarini, oferta por Pavón y el futuro de Almendra tras el conflicto

Buffarini, Pavón y Almendra, bajo la lupa del Consejo de Fútbol

Al mismo tiempo que Boca afronta instancias decisivas por la Libertadores (mañana visitará a Racing por la ida de los cuartos de final) y la Copa Diego Maradona (busca el pasaje a la final en la Fase Campeonato), en las oficinas de Casa Amarilla y el predio de Ezeiza el Consejo de Fútbol trabaja a contrarreloj por el futuro plantel. Con vistas al 2021, de acá a fin de año se resolverán las particulares situaciones de Julio Buffarini, Cristian Pavón y Agustín Almendra.

Miguel Ángel Russo mira el pizarrón táctico en la concentración xeneize, pone la ficha con el apellido Buffarini y la saca. Hay chances de que el ex San Lorenzo sea titular contra la Academia pero existe la posibilidad de que Leonardo Jara lo reemplace en el lateral derecho. El jugador permanece mentalizado estrictamente en lo deportivo pero al unísono se debate su continuidad en el club.

Buffa posee vínculo hasta mediados de 2021 y según pudo averiguar Infobae, el Consejo ya le busca alternativas por si no renueva. La intención de ambos es continuar, pero hubo diferencias en los números y la extensión del contrato (en un primer momento la dirigencia le ofreció hasta 2022 pero su representante pidió un año más). El departamento de fútbol liderado por Riquelme se había puesto firme ante la propuesta rechazada por el cordobés de 32 años y estaba decidido a cerrar la puerta de la negociación. Aunque en las últimas semanas surgió un nuevo acercamiento (hace un mes le acercaron una nuva oferta) y esta semana habrá una reunión final con ultimátum: le mejoraron las condiciones y, si las acepta, renovará. Caso contrario, Buffarini se despedirá de Boca el año que viene.

Mientras se define su titularidad en el partido de mañana ante Racing, también sucede lo mismo con la renovación de Buffarini (REUTERS/Marcelo Endelli)

El 9 de noviembre pasado Pavón disputó su último partido con Los Ángeles Galaxy, club al que pertenecerá hasta el 31 de diciembre, cuando expira el vínculo de un año y medio a préstamo que firmó. Se marchó a la MLS un semestre después de la final de la Libertadores 2018 y a base de buenas actuaciones se convirtió en una de las figuras del equipo e incluso fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina.

La franquicia norteamericana advirtió que no haría uso de la opción de compra valuada en 20 millones de dólares (acuerdo que se realizó con la dirigencia xeneize anterior presidida por Daniel Angelici) aunque continúa interesada en retener al futbolista de 24 años. Al Consejo de Fútbol no le desagrada para nada la idea de contar con el ex Talleres de Córdoba a partir de 2021, pero aguardan por una propuesta que llegará a las oficinas en cuestión de horas.

Oferta de Los Ángeles Galaxy por Pavón: si Boca la rechaza, el 1/1/2021 se presentará a entrenarse en la Ribera (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Los californianos ya le anunciaron a Boca que enviarán la oferta para la compra definitiva del delantero cordobés que participó de la Copa del Mundo Rusia 2018. Riquelme junto a sus laderos del Consejo ya ensayan las dos posibles respuestas: 1) si la consideran satisfactoria (no podrá distar mucho de los 20 millones de dólares anteriormente pactados) accederán a desprenderse de su ficha; y 2) si no cumple con las expectativas, agradecerán oportunamente y le comunicarán a Russo que a partir del 1° de enero, a dos días de disputar el Superclásico con River en la Bombonera por el torneo local, contará con un nuevo refuerzo.

Una de las situaciones más extrañas que se registraron en el último tiempo en Boca tienen que ver con Agustín Almendra, una de las mayores promesas de la cantera del club, que estuvo cerca de ser vendido a Europa por una millonada de euros pero disputó su último partido oficial a fines de 2019 y no se entrena con el plantel profesional desde hace meses.

El mediocampista de 20 años con acentuado paso en las juveniles de la Selección adquirió cierto protagonismo durante el ciclo de Gustavo Alfaro (fue titular en la revancha contra River por las semifinales de la Libertadores 2019) y no sumó minutos desde que llegó Russo como DT. A la falta de continuidad y, según cuentan desde su entorno, las propuestas rechazadas para llevárselo a préstamo o a través de una compra, se le sumó el contagio del coronavirus durante el pico más alto de la pandemia. Luego de ese episodio que afectó a gran parte del grupo azul y oro, Almendra tomó la decisión unilateral de no volver a practicar.

No brindó demasiadas explicaciones y se recluyó en su seno íntimo y afectivo. En las redes sociales se mostró completamente ajeno a la institución, que determinó sancionarlo económicamente por sus faltas injustificadas. Pese a que se contactaron una y otra vez con él, no hubo acuerdo para que retomara las tareas hasta los últimos días, donde se reunió con el Consejo de Fútbol. ¿Qué acordaron? Que tras exhaustivos estudios médicos vuelva a entrenarse aunque con una salvedad: lo hará de forma diferenciada con un preparador físico particular.

Almendra volverá a entrenarse en Boca de forma particular

Ni Almendra quiere quebrar la proyección de una carrera que iba en alza y apuntaba al Viejo Continente ni Boca pretende perderlo como patrimonio. Harán borrón y cuenta nueva, pero lógicamente el juvenil correrá desde atrás. Ante la marginación de Pol Fernández (se irá a fin de año tras el vencimiento de su contrato) podría haber contado con más oportunidades; su extendida ausencia le impidió relanzarse en el Xeneize, algo que buscará en 2021 si es que no se concreta una oferta al exterior de aquí a fin de año. Suena en la MLS y, si se concreta el interés, ve con buenos ojos cambiar de aire.

SEGUÍ LEYENDO :

Con un regreso y una baja, la lista de concentrados de Boca para visitar a Racing por la Libertadores

Por qué Bianchi no practicó penales, la reacción de Cagna cuando salió Kaká y la sorpresa de Donnet: 3 anécdotas a 17 años de la Intercontinental de Boca ante Milan

La frase de Dani Alves que les rompió el corazón a los hinchas de Boca