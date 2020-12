El fastidio por las interrupciones del VAR y por qué eligió a Montiel para que pateara el penal: 7 frases de Marcelo Gallardo

La palabra de Gallardo luego del partido - El var

“Las interrupciones del VAR resultan incómodas para jugar”, dijo Marcelo Gallardo, tras el encuentro que River le ganó a Nacional de Uruguay por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Muñeco destacó la “incomodidad” que provocan “tantas interrupciones generadas por el VAR, ya que a equipos que intentan jugar los terminan perjudicando claramente”. Vale recordar que la tecnología fue la gran protagonista del partido.

“A lo que no nos terminamos de acostumbrar es a a tantas interrupciones generadas por el VAR, que no ayudan a agilizar el juego y resulta incómodo para un equipo como el nuestro que siempre intenta atacar”, sentenció Gallardo en la conferencia de prensa.

“Pero de mi equipo me gustó la interpretación del partido que hicieron los jugadores ante lo cerrado que lo hizo Nacional. Porque tuvimos paciencia para atacar a nuestro rival, y aunque en el primer tiempo no estuvimos cómodos, no perdimos la calma y seguimos buscando espacios para abrir el marcador, algo que logramos en el segundo”, afirmó el DT.

Marcelo Gallardo durante el encuentro que River jugó ante Nacional por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

El Muñeco, que enfrentó al club en el que terminó su carrera como jugador e inició la de entrenador, saliendo campeón en ambos casos, también resaltó la importancia “de mantener el arco en cero, algo muy importante en estas instancias de definición. Es que ahora iremos a Uruguay con ventaja de dos goles y la necesidad de Nacional nos podrá generar quizá más espacios para jugar”, vaticinó.

En otro orden, Gallardo lamentó que el equipo haya dilapidado otro penal y contó por qué eligió a Gonzalo Montiel para que se hiciera cargo de la segunda ejecución: “No me sorprendió. De acuerdo a cómo venimos con esta racha adversa de penales, yo intento que los jugadores que se tienen confianza agarren la pelota y pateen. Lo dejo a criterio de ellos. En general son los de tinte ofensivo los que se tienen confianza para patear, en base a lo que pasaba decidí que la otra alternativa era Montiel. Le dije que lo pateara, se tuvo confianza y lo pateó muy bien”.

Y cerró: “No me gustaría que esos penales generara una frustración en los futbolistas. Ahora Montiel será el encargado, pero es complejo. No es normal errar tanto penales, pero tampoco es normal generar tanto para que te los cobren. Somos un equipo que ataca y genera, por eso la posibilidad de tener que ser más decisivos y contundentes cuando te cobren penales”.

Seguí leyendo:

Las cuatro polémicas en River-Nacional: la lupa sobre el penal que falló Borré, el que convirtió Montiel, el gol anulado a Suárez y el grito de Zuculini

Un ex futbolista multicampeón con River quedará libre y los hinchas se ilusionan con su regreso

La “rebeldía” de Gallardo cuando lo quisieron despedir y su virtud en los entretiempos: Pablo Rodríguez, el primer ayudante del Muñeco en Nacional

Fantino y Closs tuvieron un cruce en vivo por el nivel de Boca el día del aniversario de la final con River

“Fue una pequeña ‘finalita’ ganada a River”: el desahogo de Alejandro Fantino después del triunfo de Boca por penales

Las veces que lloró por el fútbol y cuándo se le viene a la cabeza la final: las confesiones de Marcelo Gallardo a dos años de la Libertadores que River le ganó a Boca