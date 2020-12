Las veces que lloró por el fútbol y cuándo se le viene a la cabeza la final: las confesiones de Marcelo Gallardo a dos años de la Libertadores que River le ganó a Boca

Gallardo y la Copa Libertadores en Madrid (REUTERS/Sergio Perez)

River volvió a vivir un 9-12 especial. En el segundo aniversario de la victoria del Millonario ante Boca en la definición de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, los hinchas celebraron en continuado, con una “caravana eterna” en la que vibraron en el trayecto entre el Obelisco y el Monumental. Y el día finalizó con una entrevista por streaming del periodista y relator Lito Costa Febre con Marcelo Gallardo, el conductor de una de las etapas más brillantes de la historia del fútbol del club.

El Muñeco evocó aquella Superfinal, que la Banda ganó 3-1 en tiempo extra. “Fueron días de muchísima carga emocional y mental, se jugó durante muchísimas semanas, con muchísimos episodios que se vivieron, como la primera final suspendida por lluvia, jugar primero en cancha de Boca, y todo lo que pasó después de ese partido”, subrayó. el Muñeco. “No es fácil enfocarse de una manera muy especial y no perder de vista lo que significaba semejante acontecimiento para el fútbol mundial”, alegó.

“La final se me viene a la cabeza en cada momento con el agradecimiento de la gente, que me lo recuerda y lo recordará eternamente. Yo no me doy el gusto de que la final me venga a la mente, porque considero que el día a día nuestro hace que nos tengamos que enfocar en lo que vivimos actualmente, pero en ese momento sentí que no habría nada parecido que lo pueda igualar”, resaltó

OTRAS DEFINICIONES DEL MUÑECO

Cuántas veces lloró por el fútbol

“ Lloré varias veces por el fútbol. Lloré en el 2014 (Copa Sudamericana), después de eliminar a Boca; en el 2015, cuando me quedé después del partido, solo, llorando en el vestuario . En el vestuario ante Gremio (semifinal de la Libertadores 2018) también lloré antes que entraran todos. No recuerdo haber llorado en la final contra Boca . A veces uno llora de felicidad y en todas estas cosas que te mencionó, tenía una mezcla de recuerdos, de felicidad, de cosas contenidas adentro y en la final contra Boca no tenía nada adentro, yo era pura felicidad”.

Cuál de los goles de la Superfinal gritó más

“Los dos primeros, con la misma euforia. Al tercer gol no lo vi, porque ya había bajado del palco y estaba esperando que terminara el partido. Mientras iba bajando varios pisos del palco al vestuario, iba viendo monitores que estaban en las escaleras; cuando yo bajé faltaba el descuento todavía y algunos minutos más”.

Por qué ganaron aquella definición contra Boca

“No hay un sólo factor por el cual ganamos. Hay algunas cuestiones que son objetivas, que es lo que yo respeto. Y yo sabía que nosotros íbamos a encontrar a un buen equipo enfrente. Boca tenía un muy buen equipo. Siempre tuve la seguridad de lo que éramos nosotros De sentirnos seguros de lo que éramos. Que estábamos en igualdad de condiciones a nivel jerarquía. En lo mental, nosotros estábamos muy establecidos, muy sólidos, y tiene que ver un poco con una estructura consolidada. Eso no te asegura nada, pero te da la pauta de estar bien parado; y después los partidos hay que jugarlos. Son los jugadores los que llegan a ese momento y pueden resolver situaciones. Que las situaciones los activen y no los paralicen”.

La exigencia que le planteó la Libertadores 2018

“Si vos decís, después de la clasificación, te va a tocar Independiente, Racing, Gremio, un equipo que había sido campeón no hace mucho, y después Boca en la final, no hay registro de eso. Y hablo del poderío de los equipos. Independiente era fuerte, Racing tenía un buen equipo, Gremio era el equipo a vencer y Boca, después, era Boca. Era muy brava esa Copa, por eso tiene más sabor todavía. Enfrentarte con equipos argentinos genera un desgaste enorme ”.

El video inédito de Gallardo tras el triunfo ante Boca

El dolor físico en su etapa como jugador, un motor para la fortaleza mental que hoy les transmite a sus planteles

“Siempre sentí una gran frustración por mi físico, por el hecho que no me haya acompañado; siempre tener que salir a jugar con esos dolores. Eso me forjó una mentalidad. Si no hubiese pasado por esos dolores, no hubiese podido forjar la mentalidad que hoy le intento transmitir a mis jugadores . Creo que lo mental es clave. Las herramientas que hoy existen para los entrenadores, para poder capacitarse y demás, están para todos; el tema es qué hacemos con eso, cómo lo usamos, cómo lo transmitimos. Siempre hay algo que está conectado de mi pasado como futbolista a mi presente como entrenador. Acá se da un fenómeno especial, no se ve en procesos largos en clubes como este, una estabilidad de tantos años. Y eso te lleva a tener que desafiarte permanentemente”.

La etapa en River, irrepetible, aunque luego salte a Europa

“No creo que yo vuelva a vivir una experiencia profesional como entrenador similar a la que he pasado en River todos estos años acá en mi carrera. Yo sé que es así”.

