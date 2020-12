Un ex futbolista multicampeón con River quedará libre y los hinchas se ilusionan con su regreso

Jonatan Maidana formó parte de la final de Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid (REUTERS/Sergio Perez/File Photo)

Marcelo Gallardo continúa a paso firme con el objetivo de disputar una nueva final de Copa Libertadores. El equipo juega la serie de cuartos de final ante Nacional de Uruguay, mientras en el ámbito local se clasificó a la Zona Campeonato, que brinda un boleto al certamen continental de la próxima edición.

En medio de este presente alentador, en River comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de un jugador que se consagró con el equipo en la Copa Libertadores 2015 y 2018. Se trata de Jonatan Maidana, quien en pocos días finalizará su vínculo con el Toluca de México.

Jonatan Maidana quedará libre del Toluca de México y busca club (EFE/ Alex Cruz/Archivo)

El zaguero de 35 años, uno de los pilares de la era Gallardo, quedará libre este 31 de diciembre y los hinchas millonarios se ilusionan con poder verlo de nuevo con la banda roja cruzada antes de su retiro. Sin embargo, el deseo del futbolista no sería el de pegar la vuelta al país.

Toluca de México no atraviesa un gran momento. La temporada pasada se salvó del descenso, mientras que en la actual no pelea por los primeros lugares. Por este motivo, el ex defensor de Boca anunció que no renovará su vínculo.

Jonatan Maidana arribó a River en 2010 y permaneció en el elenco de Núñez hasta la temporada 2018-19. En total, disputó 246 encuentros y marcó siete goles. Con un total de 11 títulos, además de las dos Copas Libertadores, Jony celebró una Copa Sudamericana, dos Recopas y un campeonato de Primera División de Argentina.

Seguí leyendo:

La “rebeldía” de Gallardo cuando lo quisieron despedir y su virtud en los entretiempos: Pablo Rodríguez, el primer ayudante del Muñeco en Nacional

“Fue una pequeña ‘finalita’ ganada a River”: el desahogo de Alejandro Fantino después del triunfo de Boca por penales

Las veces que lloró por el fútbol y cuándo se le viene a la cabeza la final: las confesiones de Marcelo Gallardo a dos años de la Libertadores que River le ganó a Boca