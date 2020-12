Ruggeri contó qué le dijo al cuerpo de Maradona en la ceremonia íntima que participaron los campeones del 86

Ruggeri y sus últimas palabras a Maradona en el velatorio





A casi una semana de la desaparición de Diego Maradona, y mientras avanza la causa para averiguar qué ocurrió en las horas previas a su muerte en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, continúan apareciendo anécdotas, momentos mágicos de su carrera deportiva y también cómo vivieron sus amigos la multitudinaria despedida del astro del fútbol mundial.

Una de las imágenes que generaron mayor impacto en la madrugada del pasado jueves fue ver a algunos de los jugadores campeones del mundo en México 86 ingresar en una fila. Todos juntos, se acercaron para saludar a su gran capitán. Con Oscar Ruggeri a la cabeza, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Oscar Garré, Ricardo Giusti, Claudio Tapia y Luis Islas se acercaron para darle el último adiós a Diego.

En este caso volvió a ser el Cabezón el que aprovechó su participación en un programa de televisión para que contar detalles de cómo se despidió del cuerpo de Maradona en la ceremonia íntima a la que acudieron sus familiares más cercanos y un selecto grupo de personalidades elegidas por su ex esposa, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma Y Gianinna.

“Cuando entramos y fuimos derecho ahí al cajón, tuvimos la posibilidad de estar con el cajón abierto. Estaba a mi lado el Gringo Giusti, el Checho (Batista) y no lloré. Nada, cero. ¿Sabés por que? Porque le vi la cara y… de paz. Como si fuese una sonrisa. Como diciendo ‘Estoy bárbaro’” , describió Ruggeri en el programa ESPN FC que conduce Alejandro Fantino.

“Estaba tranquilo”, sumó Batista al escenario que vivieron varios de los campeones mundiales que se acercaron a Balcarce 50 para despedir a su ex compañero y amigo. “¿Vos sentiste que cuando lo viste descansaba en paz?”, le preguntó el conductor al histórico marcador central del seleccionado. “Sí”, le respondió Ruggerí.

“Lo toqué, le hablé un ratito y le dije: ‘Gracias por hacernos tan feliz de la vida, andá con tus viejos que tanto los querés y estate ahí con los chicos que están ahí arriba. Y en algún momento nos veremos’” , confesó Oscar a las palabras que eligió decirle a Maradona en su despedida personal.

El féretro de Diego Maradona en la Casa Rosada (Presidencia)

“Él amaba a sus viejos. Nosotros convivimos con su viejo, que era un crack”, agregó el ex futbolista que también fue protagonista del subcampeonato mundial en Italia 90 y que capitaneó a la Selección en los títulos que logró el combinado nacional en las Copa América 1991 y 1993.

Este lunes, pero en el segmento en el que Ruggeri participa todos los mediodías y que conduce Sebastián Vignolo, el ex futbolista reveló las charlas que tuvo con Maradona sobre las drogas y la confesión que le hizo Claudia Villafañe sobre la casa donde murió Diego.

“La de Maradona no era la vida de un ser humano normal Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de drogas. Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba”, comentó Oscar. Al mismo tiempo que detalló lo que le dijo la ex pareja de Maradona sobre las condiciones en las que se murió el inolvidable número 10 de la selección argentina.

“Hablando con Claudia, me decía: ‘Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís’. No se si está bien que lo diga, pero yo lo puedo a decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso”.

Ruggeri dio detalles de su despedida del cuerpo de Maradona

En el programa que se emite los lunes por la noche estuvieron como invitados el propio Batista, Burruchaga y Tapia, que también se sumó a los dichos de Ruggeri sobre cómo vio al cuerpo de Diego en el féretro durante el velatorio íntimo que se realizó en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa de Gobierno.

“Dejó de ser Maradona en ese momento. Y esa era la paz que transmitía ahí en el cajón. Él dejó de ser lo que había sido para todos, para el mundo”.

