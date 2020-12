Estudiantes de La Plata dio a conocer el nuevo parte médico de Alejandro Sabella

Alejandro Sabella fue el último entrenador en llevar a la Selección a la final de un Mundial

La salud de Alejandro Sabella, quien está internado desde el pasado jueves en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, mantiene en vilo al ambiente del fútbol, porque su pronóstico es reservado. Según el último parte médico oficial, el ex delantero y entrenador de Estudiantes de La Plata campeón de América y de la Selección finalista del Mundial de Brasil 2014 padece una “cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad”.

Pachorra fue ingresado en la entidad sanitaria el 25 de noviembre del corriente “con shock cardiogénico e infección previa”. El ex volante, de 66 años, había sido trasladado al centro médico por precaución, con el fin de realizarse un chequeo general a raíz de algunos síntomas que merecían su estudio, como la retención de líquidos. Su evolución había sido positiva, al punto de que se especuló que recibiría el alta en las próximas horas. Sin embargo, la fiebre provocó la marcha atrás de los profesionales.

Tras el Mundial de Brasil, Sabella no volvió a dirigir, más allá de que contó con múltiples ofertas. Debió afrontar una dura batalla contra un cáncer de laringe. “Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: ‘No pueden dar menos del 100%’. Si se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida”, dijo en 2018, en un reconocimiento que le realizó la Universidad Nacional de La Plata.

El año pasado había presenciado un acto de Cristina Kirchner en La Plata y, en una de sus últimas apariciones públicas, le dio la bienvenida a Estudiantes a Javier Mascherano (se retiró del fútbol hace dos semanas), quien se convertía en refuerzo de la institución. En una de sus últimas entrevistas (con el sitio de la FIFA) había sido muy elogioso con Marcelo Gallardo, entrenador de River: “Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un ‘playmaker’, un hacedor de juego. Por eso dije una vez: ‘Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual ilustrado’”.

En las últimas horas, Estudiantes de La Plata dio a conocer el parte médico de uno de los personajes más queridos de la institución. Y el mundo del fútbol reza por su pronta recuperación.

🗒🚑 Parte médico oficial de Alejandro Sabella#FuerzaSabella ✊🇦🇹 pic.twitter.com/ecLxgtBN0m — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 1, 2020

El propio Mascherano se expresó en su cuenta oficial de Instagram para enviarle un mensaje de apoyo al técnico con el que compartió la Copa del Mundo de Brasil. “Ahora el que tiene que pasar el rubicón sos vos”, escribió el Jefe, en relación a la frase que le decía el DT durante el certamen internacional.

