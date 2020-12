La denuncia de Verón y Estudiantes de La Plata a San Lorenzo por las condiciones en las que dejó el vestuario visitante

Anoche Estudiantes y San Lorenzo cerraron la fecha 5 de la Copa Diego Maradona en La Plata con un 0-0 aburrido, resultado que clasificó a la Fase Competencia a los de Boedo y condenó a la Complementación al Pincha, cuando resta una jornada más por disputarse. La nota del encuentro se registró hoy, cuando la entidad platense difundió un video en el que acusó a su par.

Tanto desde las redes sociales oficiales del León como en la cuenta personal de Juan Sebastián Verón, presidente de la institución, se divulgaron imágenes del estado en el que el plantel del Ciclón dejó el vestuario visitante del estadio Uno.

Un auxiliar de Estudiantes relata la secuencia mientras filma la suciedad, desorden y hasta roturas del camarín que usó el equipo de Mariano Soso: “Acá voy a mostrar cómo dejó el vestuario San Lorenzo. Rompió varias cosas y aparte todo inundado. Así nos dejó San Lorenzo el vestuario. Después ellos se quejan de que nosotros supuestamente no le damos comida o algo por el estilo, que es mentira porque hasta a Romagnoli y el Beto Acosta, les dimos a todos y así nos dejan las cosas”. En el video se detiene en el vestuario de los entrenadores (con una silla tirada y el mismo nivel de suciedad) y también exhibe la rajadura en el piso, como así también menciona la rotura del freezer.

Verón no se quedó atrás y además de mostrar el video emitió un comunicado: “‘La educación es el camino’. Se ve que no encontraron el camino... Nos cuesta y costó mucho tener nuestro estadio... Tratamos de atender y tener las mejores condiciones para que aquellos que nos visitan puedan estar cómodos... Cuidar lo que no es nuestro es el inicio del cambio... Ese cambio difícil de entender y en estos tiempos de aplicar... RESPETO ese es el cambio...”.

Hasta el momento no hubo respuestas desde la entidad azulgrana ni de parte de sus directivos más importantes (Marcelo Tinelli es su presidente) ni los mencionados Leandro Romagnoli y Alberto Acosta. En las redes sociales se armó la polémica y el debate entre los hinchas de ambos conjuntos y también de los imparciales, con opiniones para todos los gustos.

SEGUÍ LEYENDO :

Matías Lammens habló del escándalo con los jugadores de Los Pumas: “Arrancamos el año con el asesinato de un chico, creo que hay que trabajar mucho en el rugby”

Preocupación por la salud de Alejandro Sabella: el mensaje de apoyo de la Brujita Verón

El sentido mensaje de Dalma Maradona tras su visita al palco de Diego en La Bombonera

Argentinos celebraron con tatuajes su “amor eterno” por Diego Maradona: “Para nosotros no murió”