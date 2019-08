Sabella fue testigo de un discurso en cual la candidata a vicepresidente por el Frente de Todos se refirió a las elecciones del 11 de agosto: "Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer".