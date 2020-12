Dos históricos y un compañero del actual plantel mostraron su apoyo a los jugadores de Los Pumas tras el conflicto

Patricio Albacete, Horacio Agulla y Matías Moroni apoyaron a los Pumas apuntados por sus comentarios discriminatorios

El mundo del rugby argentino está convulsionado después del escándalo que generó la reaparición de varias publicación en las redes sociales de viejos posteos de tres jugadores del plantel actual de Los Pumas. El hasta hace horas capitán del seleccionado, Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fueron apuntados por comentarios racistas y xenófobos que realizaron hace aproximadamente ocho años.

Una vez que la noticia se hizo viral, la Unión Argentina de Rugby tomó las riendas del conflicto y se pronunció en contra de los sucedido. Expresó su condena “a cualquier expresión de odio”, independientemente de que se traten de mensajes expresados hace algún tiempo, ya que “no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas”. Además, la UAR le revocó la capitanía a Matera y suspendió del equipo a los tres jugadores, al mismo tiempo que les inició un proceso disciplinario.

Ante este escenario, y mientras el conflicto se transformó en tendencia en las redes sociales, dos ex integrantes de la selección argentina de rugby y un protagonista actual salieron a respaldar a los implicados en el escándalo. Patricio Albacete, Horacio Agulla y Matías Moroni utilizaron sus cuentas en Twitter para apoyar a los Pumas .

“No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. @unionargentina están haciendo la más fácil, basta de agacharse”, escribió Agulla, que en la actualidad es comentarista de la cadena ESPN, pero que representó al seleccionado de rugby albiceleste en tres Mundiales (2007, 2011 y 2015) y que jugó 63 partidos con la camiseta de Los Pumas.

Por su parte, otro ex jugador también salió a defender a Matera y compañía. Patricio Albacete, histórico protagonista del equipo argentino que actuó en las Copas del Mundo 2003, 2007 y 2011, fue el que más se expresó sobre la decisión que tomó la UAR contra los tres jugadores.

“ Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos . Tweets que escribieron cuando tenían 17 años…”, dijo el ex segunda línea de Manuel Belgrano. Asimismo, Albacete continuó con su explicación y marcó el gesto que había tenido el propio Matera con un niño después de la histórica victoria de Argentina ante los All Blacks por el Tres Naciones.

“Sin embargo, su comportamiento al frente del seleccionado argentino ha sido siempre el correcto . De hecho, hace tan sólo dos semanas, eran elogiados por todos luego de la resonante victoria contra NZ, especialmente Pablo, por entregarle su camiseta a un emocionadísimo niño…”.

Por último, el que tomó su móvil y mostró su apoyo para sus compañeros fue Matías Moroni. El centro, que se unió a la franquicia argentina Jaguares en 2015 y no viajó a Australia con el equipo de Mario Ledesma por haber sufrido una lesión, marcó su postura con el siguiente escrito. “La gente no puede cambiar? Arrepentirse? No está bien ni justifico lo que escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe q no piensa así! Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán!”.

Es válido remarcar que, una vez que se difundieron los tuits en los que se veían comentarios discriminatorios, tanto Matera como Petti y Socino se disculparon por lo sucedido hace casi una década.

“Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, publicó el ex capitán de los Pumas en Instagram.

Por su parte, Guido Petti dijo: “Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”.

En última instancia, Socino manifestó su arrepentimiento por sus dichos. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.

