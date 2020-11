Una vieja gloria de Boca habló de “los kilitos de más de Cardona” y criticó a Pol Fernández por querer irse del club

Edwin Cardona y Guillermo Fernández, bajo la lupa de un histórico en Boca como "Rojitas" (Bocaoficial)

Luego de la última derrota de Boca, que significó la primera y por ahora única desde que se inició el ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador este año, y en vísperas del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre, una vieja gloria del club analizó el presente y se fijó en dos jugadores en particular. Ángel Clemente Rojas, palabra autorizada, habló de todo en Pasión azul y oro (Radio Génesis).

“No lo vi bien a Boca como era el de los partidos anteriores. Le salió caro el partido tras el foul a Villa en la mitad de cancha y después vino la jugada del gol. Yo contra Lanús pondría lo mejor, Boca no puede desatender el torneo local”, opinó Rojitas, a horas del duelo de mañana (19:20) ante el Granate en la Bombonera por la cuarta jornada de la Zona 4 de la Copa de la Liga Profesional.

Recién llegado a Argentina tras su convocatoria con la selección colombiana (junto a sus compatriotas y compañeros de equipo Frank Fabra y Jorman Campuzano), Edwin Cardona fue uno de los futbolistas analizados por Rojas, que puso la lupa en su estado físico: “Yo lo vi contra Newell’s nada más. Me da la impresión que le falta un poquito más, que está con unos kilitos de más . En este momento no es indiscutible pero por ahí en uno, dos o tres partidos arranca y no termina más”.

Ángel Clemente Rojas, palabra autorizada para hablar de Boca (Gustavo Gavotti)

En tanto, fue crítico con la actitud de Guillermo Fernández, quien tomó la decisión de no continuar en el Xeneize según lo que informó el Consejo del Fútbol en las últimas semanas (su préstamo vencía el 31 de diciembre de 2020 y no será tenido en cuenta más por Russo hasta entonces).

“Para mí Pol Fernández tenía todo para ser un fenómeno. Me quedé helado cuando no lo vi el otro día en la cancha. Era el puntal del medio de Boca”, mencionó. Y agregó: “Yo jugué dos años gratis en Boca. Los chicos de ahora también tienen que buscar su comodidad, porque los años vienen para todos. Si les va bien, hacen 5 ó 6 años afuera y después no tienen más problemas”.

Por otra parte, Rojitas desestimó que Carlos Tevez haya tenido mala intención con Tomás Pochettino aunque admitió que su infracción era para expulsión. Sobre el Apache y Juan Román Riquelme, comentó: “Mi sueño hubiese sido jugar junto a ellos. Yo fui un fenómeno al igual que ellos. Y sería capitán de ese eqiupo por la edad”.

Finalmente se refirió a un nuevo posible cruce con el Millonario y las chances del Xeneize de ganar la Libertadores: “Mano a mano con River, ellos pueden perder, ¿por qué no? Aunque es buen técnico, a Gallardo le falta; Bianchi fue más completo, no tiene comparación. Para la Copa me juego la vida por Boca como candidato a ganarla. Mirá que River juega bien, pero me juego la vida por Boca”.

SEGUÍ LEYENDO :

Boca alternativo: Russo sorprendió y apostaría por una formación con varios juveniles para el choque ante Lanús

Atento Boca: un ex compañero de Tevez en el Manchester City confesó que atendería el llamado de Riquelme

El descargo del árbitro Germán Delfino tras su decisión de no expulsar a Tevez por el planchazo a Pochettino