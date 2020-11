Leopoldo Luque, médico de Maradona, confirmó que lo operará hoy: “Él está de acuerdo con la intervención”

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, confirmó que trasladará hoy al futbolista a la Clínica Olivos y lo operará esta noche tras hallar un hematoma subdural en su cabeza. “Lo voy a operar yo y mi equipo en la Clínica Olivos. Lo vamos a operar hoy. Está lúcido, está de acuerdo con la intervención", informó en la puerta del centro de salud de La Plata donde el DT de Gimnasia está internado desde ayer.

“Él comprende. Le expliqué y está totalmente de acuerdo. Está muy tranquilo”, aclaró el neurocirujano que decidió internarlo ayer por la tarde tras diagnosticarle un cuadro de anemia y deshidratación. “Observamos que tiene un hematoma subdural, se forma entre el cerebro y el cráneo. A veces el diagnostico tarda en llegar porque no tiene tanta representación clínica”, indicó sobre el cuadro, teniendo en cuenta que en septiembre le habían realizado los mismos estudios y no habían visualizado este edema.

Además, el neurocirujano detalló que Maradona, que cumplió 60 años el último viernes, podría no haberse dado cuenta de cuándo se le produjo el hematoma: “La mayoría de los pacientes que tienen este hematoma son de riesgo, no cambio el panorama. Todo sigue igual, Diego sigue con la misma clínica que presentaba. Los hematomas son imperceptibles, los pacientes suelen no recordarlo”.

Esta acumulación de sangre se genera a raíz de un traumatismo leve, que pudo ser boxeando –actividad deportiva que practicaba–, un pelotazo o hasta cuando se cayó para atrás en el banco de Gimnasia el torneo pasado. “A partir del traumatismo se generó un derramamiento de líquido que se acumuló”, le indicaron a este medio desde el círculo íntimo del astro. Sin embargo, todo indica que la lesión pudo haber sido recientemente ya que en septiembre pasado le habían realizado los mismos estudios a Diego (tomografía y resonancia magnética), en Ipensa, pero allí no había sido detectado ningún edema.

Una fuente del entorno del campeón del mundo de 1986 señaló que “tiene algo parecido a lo que tuvo Cristina (Fernández de Kirchner)”. Esto hace referencia a la operación a la que se sometió la ex Presidenta en 2013, cuando debió pasar por el quirófano de la clínica Favaloro. En aquella situación, la operación de la entonces Jefa de Estado duró alrededor de una hora y media y requirió anestesia total. Luego, debió pasar 48 horas en cuidados intensivos, hasta recibir el alta.

Cabe recordad que, el pasado viernes cuando asistió al estadio de Gimnasia de La Plata para recibir un homenaje antes del partido de su equipo contra Patronato, Pelusa se marchó a su domicilio y no se quedó a ver el triunfo de su equipo por 3-0 allí. Las imágenes generaron preocupación en todo el mundo y 48 horas más tarde,sus allegados decidieron internarlo para realizarle una serie de estudios con la intención de conocer al detalle su cuadro clínico.

El especialista a cargo de la salud de del Diez detalló que ingresó a su paciente “anémico y deshidratado”, pero que eso se le estaba “corrigiendo” gracias a la internación. Maradona durante su internación en La Plata habló con sus hijas por teléfono, vio televisión y realizó una caminata con el propio Luque por el hall del centro de salud.

Tras la intervención, que será realizada esta tarde noche, seguramente Luque brinde un nuevo parte médico sobre la salud de Diego y qué resultados dejó la operación con la que extraerán el hematoma subdural de la cabeza del Diez.

SEGUÍ LEYENDO:

Diego Maradona tiene un hematoma subdural en la cabeza y será operado

Así fueron las últimas horas de Diego Maradona antes de la internación: las causas detrás del pozo anímico

Llamados con sus hijas, caminata con el médico y tenis en la TV: cómo pasó Diego Maradona sus primeras horas internado