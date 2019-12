A los 39 minutos del segundo tiempo, el Diez dispuso que Comba ingresara en lugar de Ramírez, pero no sancionó al colombiano por provocar su tropiezo: por el contrario, le dio un abrazo sentido de agradecimiento. Fue una jornada especial para el astro; no sólo porque su equipo logró su primera victoria como local en la era Maradona (Contín, tras una excelsa jugada de Paradela, marcó el 2-1). En la previa recibió el saludo de Mauricio Pochettino, ex entrenador del Tottenham finalista de la última Champions League, que se acercó al Boque para visitarlo. También ingresó al campo de juego con Benjamím, su nieto, hijo de Gianinna y Sergio Agüero.