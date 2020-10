Así será la transformación del River Camp con el objetivo de que el Millonario pueda ser local allí en la Liga Profesional

Una de las imágenes de la maqueta que River le presentará a la Liga Profesional y AFA

A horas de que River juegue en cancha de Independiente por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores ante Liga de Quito para dirimir el primer puesto de la zona, salió a la luz una maqueta que la entidad de Núñez le presentará a la AFA y la Liga Profesional de Fútbol para solicitarle formalmente que le permita ejercer la localía en el campeonato nacional en el predio que posee en Ezeiza. Las autoridades de turno todavía no se expidieron oficialmente.

La idea de Rodolfo D’Onofrio, Marcelo Gallardo y compañía es disputar los encuentros como local en el River Camp, complejo de alto rendimiento que igualmente dista bastante de los estadios de Primera División y ni que hablar del Antonio Vespucio Liberti que está en pleno proceso de reestructuración.

Hace algunos días, el presidente millonario había anunciado en una entrevista: “Tenemos la intención de jugar de local en el River Camp. Lo hablaremos con la Liga, y también con la televisación para que vean la capacidad técnica”. Luego de estas declaraciones existió un cortocircuito que lo tuvo como protagonista en representación del club que preside junto a Jorge Amor Ameal y Boca. Respecto a esta posibilidad, el Muñeco mencionó en conferencia de prensa: “No tengo ninguna información oficial de nuestros dirigentes ni tampoco ninguna negativa. No hay nada oficial ni positivo ni negativo. Supongo que se encargarán de evaluar todas las posibilidades en estos días”.

Tribunas por encima de los bancos y luces reglamentarias. El Millonario alista el River Camp y busca el permiso de la Liga Profesional para ejercer la localía allí

La idea es montar unas lonas alrededor del campo de juego de una de las canchas principales (cuentan con pequeñas tribunas en uno de los costados) por encima de la línea de los carteles que registrarían las cámaras de televisión. Enfrente de los bancos se instalaría la cabina de transmisión de TV, a una altura de 5 ó 6 metros de elevación. Desde el club le advirtieron a Infobae que cuentan con las luces reglamentarias, realizadas en una obra anterior.

Algunas cuestiones reglamentarias le impiden a River extender su intención de ser local en Ezeiza en el plano continental y es por eso que se inclinó por el alquiler del estadio Libertadores de América (Independiente deduce 70 mil dólares por cada partido allí disputado de una vieja deuda). Pero de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional que se iniciará el 30 de octubre en River reina el optimismo para presentarse en su reducto del Gran Buenos Aires.

El cuadro conducido por Gallardo integra la Zona 3 de la competición junto a Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central. River entonces podría estrenarse el domingo 1° de noviembre frente al Taladro en el River Camp, siempre y cuando las autoridades de turno lo habiliten para así hacerlo, por la primera jornada de la fase de grupos. En la segunda recibirá al Canalla mientras que recién en la sexta y última haría lo propio con el Tomba, en busca de sellar su clasificación a la Fase Campeonato.

Frente a los micrófonos, tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional en el predio que la AFA tiene en la misma localidad de Ezeiza, el presidente del ente, Marcelo Tinelli, declaró: “Hasta ahora no llegó ningún pedido. Si llega se analizará, pero yo prefiero no expresar lo que opino sobre el tema, me lo guardo y lo analizará oportunamente la Liga Profesional”. Por lo bajo aseguran que el mandatario de San Lorenzo no estaría de acuerdo con esta alternativa.

SEGUÍ LEYENDO :

22 fotos inéditas de la remodelación del estadio Monumental de River

El partido que cambió su carrera en River y qué le dijo Gallardo para convencerlo: los secretos de Rafael Santos Borré, contados por su esposa

Gallardo suma una preocupación: un grande de Brasil viene por una figura de River

Marcelo Gallardo reflexionó sobre los juveniles que dejó ir de River, brillaron en otros clubes y llegaron a la selección argentina