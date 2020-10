Marcelo Gallardo reflexionó sobre los juveniles que dejó ir de River, brillaron en otros clubes y llegaron a la selección argentina

Marcelo Gallardo, sobre el presente de Gio Simeone, Facundo Medina y Guido Rodríguez

En la pasada Fecha FIFA, varios integrantes del primer equipo de River viajaron para sumarse a sus distintas selecciones. Franco Armani, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta (luego fue transferido a Fiorentina de Italia) vistieron la camiseta albiceleste, mientras que Paulo Díaz hizo lo propio con la de Chine y Robert Rojas con la de Paraguay.

Sin embargo, en la última lista de Lionel Scaloni se dio una particularidad. El director técnico citó a tres futbolistas que surgieron de la cantera millonaria, pero que por distintos factores nunca lograron consolidarse durante el ciclo de Marcelo Gallardo. Ellos son Gio Simeone, Guido Rodríguez y Facundo Medina.

El Muñeco, al ser consultado sobre el equipo nacional, hizo una reflexión sobre estos futbolistas, quienes tras alejarse de Núñez lograron demostrar todo su potencial dentro de un campo de juego, lo que les valió ser llamados para representar al país en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

“A mí me llena de satisfacción que River tenga vínculo con la Selección. Históricamente ha sido así y ha recuperado eso en estas últimas convocatorias, la marca River dentro de la Selección. Me llena de orgullo y satisfacción que jugadores que han pasado por el club y se fueron, y jugadores que están con nosotros sigan siendo considerados”, comenzó su relato el entrenador.

Gio Simeone, una de las alternativas de Lionel Scaloni en la ofensiva de Argentina (FotoBaires)

Con respecto a estos tres jugadores, expresó: “También jugadores que han estado con nosotros, no tuvieron mucha participación y debieron salir para evolucionar. Se potenciaron más allá de la poca participación que, por distintos motivos, tuvieron dentro de nuestra gestión. Quiere decir que estos chicos, y por nombrarte a algunos son Gio Simeone, Facundo Medina y Guido Rodríguez, que no tuvieron un proceso largo con nosotros porque había mucha competencia y los que jugaban en sus puestos estaban mucho mejor, y decidieron y decidimos en conjunto tratar de buscar que había vida en otro lugar... Y eso requiere de una gran cabeza porque el jugador que se va de River, en general tiende a bajar. Y estos jugadores trabajaron el doble, se potenciaron y hoy son jugadores de Selección”.

Guido Rodríguez, un habitué en la zona media del Betis de España (EFE/ADRIAN RUIZ-HIERRO)

El hijo del Cholo, al verse tapado en la ofensiva, partió a préstamo a Banfield y luego recaló en la Serie A de Italia, donde defendió las camisetas de Genoa y Fiorentina. Actualmente se encuentra en Cagliari, donde lleva convertidos 3 goles en 4 presentaciones en esta temporada. Un caso similar fue el del mediocampista Guido Rodríguez, quien luego de pasar por Defensa y Justicia recaló en Tijuana y América de México, donde se proclamó campeón de la Liga MX y la Copa MX. Ahora es una de las fijas del chileno Pellegrini en la zona media del campo.

El gol de chilena del argentino Facundo Medina en Francia

El último caso fue la del joven Facundo Medina. El defensor de 21 años, luego de dos muy buenas temporadas en Talleres de Córdoba fue adquirido por el Lens de la Ligue 1 de Francia. En esta temporada ya jugó 6 partidos y marcó un gol.

“Es una gran virtud de ellos, un gran estímulo para todos esos chicos que no pueden hacer su vida profesional en River o no se establecen por distintos motivos. Y suelen irse con pocas expectativas. River es una institución con una gran exigencia y no tienen que salir y perderse. Ellos son ejemplos para los jóvenes que se van del clubes sobre que hay otra vida y depende de ellos hacer su camino. Quería mencionarlo porque me llena de orgullo y satisfacción, y valoro muchísimo el crecimiento de estos jugadores para ser lo que son”, concluyó.

