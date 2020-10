River y Boca sacaron un comunicado en conjunto: expresaron su disconformidad con las modificaciones en el contrato de los derechos televisivos

D'Onofrio y Ameal, descontentos por el rompimiento con el contrato de televisación

Al unísono y apenas un par de horas después del sorteo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, River y Boca lanzaron un comunicado en el que se mostraron en desacuerdo con la votación en la que los clubes definieron romper el contrato por los derechos de transmisión televisiva con la empresa Fox con la justificación de que no se reportó la fusión entre Fox Sports Latin America con ESPN, empresa adquirida por el Grupo Disney.

A pesar de que todavía no se dio el último paso legal del rompimiento, las dos instituciones más importantes del país hicieron saber su descontento por la determinación. Estudiantes de La Plata estaría en la misma sintonía.

El texto publicado por el Millonario y el Xeneize dijo:

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final".

El texto que publicó Boca e hizo difundir a través de sus redes sociales

El comunicado de River fue idéntico al que sacó Boca al mismo tiempo

No fue casualidad que ningún directivo de Boca se hiciera presente en el evento que tuvo lugar en el predio que la AFA posee en Ezeiza, donde el azar determinó las seis zonas que compondrán los equipos en la Copa de la Liga Profesional 2020. Sí fueron representados por Marcelo Delgado, Raúl Cascini (empleados del club, miembros del Consejo de Fútbol) y el futbolista Nicolás Capaldo. Por su parte, el secretario de River Ignacio Villarruel acudió a la cita.

Según pudo averiguar Infobae, Mario Pergolini fue quien estuvo al frente de las tratativas por los derechos televisivos desde un primer momento. En marzo pasado, cuando se estaba definiendo la Superliga que finalmente se adjudicó Boca, el vicepresidente primero xeneize apareció en una foto junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia y el presidente de San Lorenzo y la Liga Profesional de Fútbol Marcelo Tinelli. Hoy se ha manifestado un cortocircuito en el trío.

NOTICIA EN DESARROLLO...

SEGUÍ LEYENDO :

Se sorteó la Copa de la Liga Profesional y Boca fue al “Grupo de la Muerte”: las zonas y el fixture

Los mejores memes del sorteo de la Copa de la Liga Profesional

Cuáles son las 10 incorporaciones más destacadas de la Liga Profesional del fútbol argentino