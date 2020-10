Luego de convertir su primer gol, Gonzalo Higuaín comparó a la MLS con la liga italiana: “Pegan mucho”

Golazo de Pipita Higuaín en el Inter de Miami

A falta de 10 minutos para el final del partido, Gonzalo Higuaín clavó un tiro libre en el ángulo y le dio la victoria al Inter Miami en su visita a New York Red Bulls por la última jornada de la MLS. Ese tanto significó su estreno en las redes, luego del frustrado debut con penal errado.

Luego de la acción, el Pipita analizó los nuevos retos que afronta en el certamen norteamericano: “Es una liga competitiva, física. Es una liga en la que pegan mucho. Difícil de jugar. Me gusta y obviamente cuanto más juegue, mejor me voy a sentir. Es complicada, competitiva, es parecida a la liga italiana, la última que jugué. Por eso la adaptación no me va a costar tanto”.

Los fanáticos habrán pensado que el centrodelantero argentino se quitó una mochila pesada con el primer festejo pero él se mostró despreocupado por ese tipo de presiones: “No sentí alivio porque toda mi carrera tuve que hacer goles y rendir al máximo nivel. Siempre jugué en lo más alto de Europa, entonces alivio no sentí. Presión tampoco tenía en el sentido de tener que meter un gol obligatoriamente. Obviamente la función principal es hacer goles, pero no me metí ansiedad”.

El Pipita ya empezó a pagarle con goles al Inter Miami (@intermiamicf)

Respecto a las alternativas que dejó el 2-1 a favor, analizó: “Fue un partido muy difícil contra un equipo que juega solo a pelotazos largos, segunda pelota y presionan bien. El primer tiempo nos costó entender eso, queríamos salir jugando y las cuatro o cinco oportunidades que tuvieron ellos fue por querer salir jugando nosotros cuando nosotros también teníamos que tirar el pelotazo”.

El detalle fue que el entrenador uruguayo Diego Alonso le dio la capitanía. Sobre su gesto, valoró: “Pocas veces me tocó ser capitán y sentir esa responsabilidad en un partido tan importante es un orgullo. Traté de siempre acompañar y ayudar al equipo. Ayudar cuando nos equivocábamos o me equivocaba yo. Acá lo importante es ayudar al compañero y como capitán quería demostrar eso. Me dio una felicidad grande cuando Diego me lo dijo”.

La franquicia presidida por el inglés David Beckham cuenta en su plantilla con otros albicelestes como Nicolás Figal, Matías Pellegrini (autor del otro tanto del último triunfo) y Julián Carranza. El objetivo será clasificarse a los playoffs para corregir el flojo arranque y soñar con el título de MLS.

El próximo compromiso será este sábado en condición de local frente al Houston Dynamo, en un choque interzonal contra un adversario de la Conferencia Oeste. El Inter marcha 12° en el ala este y figura a 4 puntos del Atlanta United y Nashville SC, últimos en clasificarse a los octavos de final de los playoffs, cuando restan otros siete encuentros.

