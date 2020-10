Tevez relató una de las travesuras que hacía junto a Evra con el coreano Park Ji-Sung como víctima en Manchester United

Tévez cuenta sus travesuras con Evra y Park Ji-Sung

Como si fueran un grupo de adolescentes que no prestaban atención en clase. Así eran Carlos Tevez, Patrice Evra y Park Ji-Sung en las concentraciones con el Manchester United. El idioma no fue una barrera para que el trío forjara una gran relación, evidenciada en los continuos mensajes que el francés le envía al Apache a la distancia desde que reabrió sus redes sociales.

Carlitos volvió a ser furor en Instagram con un vivo realizado junto al usuario El Mazi Solo, al que le relató algunas de las historias que registró a lo largo de su carrera profesional como futbolista y su vida.

Uno de los momentos más desopilantes fue cuando contó que junto a Evra hacían sufrir al coreano con un juego de manos: “Jugábamos siempre al chirlo en la mano, ¿viste? Y claro, si hay un argentino, un francés y un coreano... ¿a quién vas a cagar? ¡Al coreano! Lo cagás siempre al coreano, claro. El coreano siempre perdía porque le metíamos los deditos y siempre se pasaba. Nosotros, uno, chau, y sobraba el coreano”.

La prenda para el particular juego era recibir un cachetazo en la mano. Fue entonces que Tevez recordó: “Un día veníamos calientes, pierdo yo y el coreano me da. Y, viste, me dolió, me dolió. Me quedé como... ¡Me picó, me picó! Ah, ¿si? Me toca a mí. Se pasa el coreano y saca una carta... 4. Agarro el zapato y le doy, ¡blaaa! ¿Viste que es blanco el coreano? Más blanco se puso el coreano todavía. Desde allá lo veía y se le caía una lágrima. No sabés, nosotros nos moríamos de risa con Patrice y dice Patrice 'yo nunca vi un coreano que se le caiga un diamante (una lágrima)”.

Evra, Tevez y Park posan con el trofeo del Mundial de Clubes que ganaron en el Manchester United (Giuliano Bevilacqua/Shutterstock)

Tras la bofetada de Tevez, Parj Ji-Sung quiso revancha pero se quedó con las ganas: “El coreano quería seguir jugando para seguir pegándome pero le dije ‘no juego más, no juego más’”. Tevez, al unísono con el Instagramer El Mazi, con quien frecuenta encuentros y charlas, no pudieron ocultar las carcajadas durante la anécdota.

La buena convivencia fuera de la cancha se complementaba con los grandes rendimientos y resultados que lograron bajo la conducción técnica de Sir Alex Ferguson. Los Diablos Rojos con Tevez, Evra y Park en el plantel conquistaron dos Premier Leaguel, una Community Shield, una Copa de Liga inglesa, una Champions League y un Mundial de Clubes.

El cariño entre Tevez y Evra es fraternal. El ex lateral izquierdo hace algunas semanas publicó un video bailando cumbia y dedicándole un mensaje en sus redes: “¿Sabes por qué soy el hombre más feliz hoy? Porque mi hermano Carlitos Tevez abrió su cuenta de Instagram. Lito (el hijo menor del Apache) sabe que soy más argentino que tú, papá. Así que si no sigues a mi hermano, voy a matarte, boludooo”.

