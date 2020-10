Gustavo Alfaro citó a un argentino nacionalizado y explicó por qué no gritaría un gol de Ecuador

Gustavo Alfaro tendrá su debut como seleccionador justo ante Argentina en la Bombonera

Tras su última experiencia como entrenador Gustavo Alfaro se familiarizó con un reductor histórico para el mundo del fútbol como la Bombonera. Y el destino lo situará nuevamente en ese estadio en el que será su estreno como seleccionador de Ecuador, mañana desde las 21:30. El ex técnico de Boca tendrá un duro examen en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022 y habló de las sensaciones que lo rodearán en el match.

En una conferencia que brindó por vía zoom antes de volar desde Quito a Buenos Aires ayer por la tarde, el estratega de La Tri confirmó la baja del arquero Johan Padilla, quien será reemplazado por el argentino naturalizado Hernán Galíndez. “Lo vi muy conmovido a Johan y le dije que lo primero era la salud. Hablamos con FIFA para que nos dé la derecha y que no hubiera problemas con la convocatoria de Galíndez”, confirmó Alfaro, que tiene en carpeta a otro compatriota como el enganche Damián Díaz, posiblemente citado en futuros compromisos.

Por cuestiones de logística y complicaciones con la limitación de los vuelos, Ecuador no tendrá a una de sus figuras, Christian Noboa, mediocampista del Sochi de Rusia. Así y todo el DT se mostró confiado en hacer un buen papel contra Lionel Messi y compañía.

¿Por qué no gritaría un gol de Ecuador mañana? “Es muy difícil que yo festeje un gol, es como que ya lo tengo asimilado. Es muy difícil sobrevivir a este ámbito si te dejás llevar por las pasiones. Es como que he sacrificado mi personalidad y me cuesta gritar un gol. No he gritado goles que han significado campeonatos. El gol de la semifinal (de Libertadores 2019) contra River no lo grité. Ya está dentro de mí y esta no será la excepción”.

Ecuador llegó anoche a Argentina y se entrenará esta tarde en cancha de Arsenal de Sarandí

En continuado, el DT del combinado ecuatoriano que esta tarde tendrá su último entrenamiento en el estadio de Arsenal de Sarandí añadió: “Obviamente será especial el hecho de enfrentar a Argentina porque es mi primera experiencia como entrenador de selección nacional y me toca justamente enfrentar a Argentina y en cancha de Boca”.

Por las medidas que rigen en el fútbol sudamericano para evitar el contagio del COVID-19 los encuentros de las Eliminatorias se llevarán a cabo sin la presencia del público. A este tema también hizo referencia Alfaro en la conferencia virtual.

“Me hubiera gustado jugar con la Bombonera llena porque sé lo que significa esa cancha. Obviamente que la Bombonera genera una pasión a favor del local pero también es una muestra de personalidad para el equipo visitante plantarse en esa cancha y sacar un partido adelante contra uno de los mejores equipos de Sudamérica como Argentina en la Bombonera”, argumentó.

Ecuador, que el próximo martes recibirá a Uruguay en la altura de Quito, intentará rescatar al menos un punto en su excursión a Buenos Aires. Lechuga concluyó: “Me hubiera gustado el escenario con público porque hubiera sido una prueba de personalidad que este equipo tendría que pasar. Los jugadores ya se acostumbraron a jugar sin público. En los primeros partidos les costaba encontrar ese timing. Más allá de los audios que ponen en los estadios, están al margen ahora. El público pasa a estar en segundo plano”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Los amistosos de Europa y la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: la agenda futbolística más completa

Por qué Lucas Ocampos se convirtió en la gran apuesta de Scaloni en la Selección Argentina de cara al debut en las Eliminatorias

La AFA confirmó que el plantel de la Selección dio negativo a los tests de coronavirus

Una defensa cargada de suplentes y una delantera que entusiasma: cómo llegan los jugadores de la Selección