Preocupación en Gimnasia por un jugador que tuvo contacto con Maradona y ahora confirmaron que tiene coronavirus

El abrazo de Maradona con Contín en el amistoso

Algunos instantes de preocupación se vivieron esta tarde luego de que Gimnasia La Plata confirmara que el jugador Nicolás Contín tiene coronavirus. Se trata del futbolista que hace menos de 48 horas disputó el amistoso ante San Lorenzo y se dio un abrazo con el entrenador Diego Armando Maradona al costado del campo de juego. Una vez que se supo el diagnóstico del delantero, desde el entorno del Diez intentaron llevar calma respecto de su estado de salud.

“Nicolás Contín dio positivo de COVID-19. Se encuentra en buen estado de salud, permanecerá aislado y con continuo seguimiento de su cuadro clínico por parte del cuerpo médico de la Institución hasta su total recuperación”, publicó Gimnasia este viernes en su cuenta de Twitter. En el mismo informe se detalló que al jugador se le hizo el hisopado el jueves por la mañana, luego de que manifestara la pérdida del gusto y del olfato. Por este motivo también fue aislado de manera preventiva el futbolista Eric Ramírez, quien compartió el auto con Contín en el viaje hacia el estadio de San Lorenzo.

Las alarmas se encendieron cuando en las redes sociales comenzaron a circular las imágenes del pasado miércoles en las que se ve como Contín saluda y le da un beso a Maradona al costado del campo de juego. Sin embargo, allegados al entrenador de Gimnasia confirmaron a Infobae que el Diez se encuentra en buen estado de salud. Recalcaron que el contacto entre ambos fue mínimo, al aire libre y que el DT usaba tapabocas en ese momento. Por el momento, no hay ningún protocolo que señale a Diego como un “contacto estrecho” o que obligue a practicarle un hisopado.

Es necesario recordar que Maradona no quiso perderse el amistoso que el Lobo disputó ante San Lorenzo el pasado miércoles en el estadio Pedro Bidegain. El DT del Lobo, que es considerado paciente de riesgo por sus antecedentes de salud, lució una máscara especial como una forma de cuidado extra por sugerencia de Leopoldo Luque, su médico personal. Las imágenes de Pelusa con la protección provocaron una catarata de memes en las redes sociales y algunas burlas, lo que generó el enojo del director técnico, que expresó su fastidio por las reacciones en las redes sociales.

“Hoy salí de mi casa con esta máscara que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos por COVID y me encontré con algunas burlas de grandes, de chicos y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás y cuando te cuidás también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada y nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este sábado, desde las 11, Gimnasia tiene programado un amistoso de pretemporada ante Independiente. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América y por el momento sigue en pie.

