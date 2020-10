La desopilante broma entre dos ex jugadores de Inglaterra por el histórico gol de Maradona en el Mundial de 1986

El gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986

Cuando Diego Armando Maradona pisó la pelota de espaldas en el centro del campo de juego del Estadio Azteca de México, Peter Reid fue uno de los dos jugadores que llegó para marcarlo sin mayor suerte junto con Peter Beardsley. Diego escapó y Reid se convirtió en uno de los testigos más privilegiados de aquella obra de arte.

El paso del tiempo no diluyó esa gesta del futbolista argentino, quien hoy en día se desempeña como entrenador de Gimnasia de La Plata. El ex delantero Gary Lineker, autor del tanto del descuento en aquella derrota 2-1 de Inglaterra ante Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, revivió ese emblemático gol con una forma muy particular.

Lineker es actualmente comentarista televisivo en su país y uno de los ex futbolistas más activos en redes sociales. Su colega periodista Gary Taphouse compartió el video de una entrevista a Maradona en el campo de juego tras un partido del Lobo de La Plata y se solidarizó con el auxiliar que llevó el telón publicitario por todo el estadio detrás de Maradona para que pueda salir en cámara.

El comentario de Lineker

No le interesó demasiado ese tema a Lineker, quien tomó esa particular escena para hacerle una cargada a su ex compañero en la selección inglesa. “¿Eres tu quien sostiene el tablero Peter Reid?”, le preguntó burlándose de que el mediocampista que pasó por Manchester City y Bolton Wanderers –entre otros– fue uno de los jugadores que más aparece en escena en ese tanto.

Lejos de enojarse, el ex deportista que hoy tiene 64 años se subió a la broma. “No me acercaría tanto a él. Distanciamiento social”, dijo siguiendo la línea de humor el hombre que llevó la número 16 aquella tarde en México. Lineker completó la escena con una carita sonriente.

La respuesta de Reid

“Ese gol fue algo muy especial, increíble. Este fue tan bueno que por única vez en mi carrera pensaba aplaudir después del gol, aunque estaba jugando el partido. Fue muy especial. Es un jugador buenísimo, increíble”, había dicho el propio Lineker meses atrás en una entrevista que le brindó al programa argentino 90 Minutos.

Por entonces, también se refirió a la comparación entre Diego y Lionel Messi: “Son muy parecidos en alguna manera con la izquierda. Para mi son los dos los mejores jugadores de todos los tiempos. Algunas veces son muy parecidos, pero en la manera de vivir son muy diferentes. La carrera de Messi ha sido muy larga, la de Diego más corta por sus problemas que ha tenido fuera del campo. Es difícil comparar jugadores tan buenos de tiempos diferentes. La verdad es que los dos son unos fenómenos”.

I wouldn’t get that close to him, social distancing. — Peter Reid (@reid6peter) October 2, 2020

