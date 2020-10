Diego Maradona explotó de furia contra los que se burlaron por la máscara que usó en el amistoso de Gimnasia: “No se puede vender a toda costa”

Maradona y la máscara que le recomendó Leopoldo Luque, su médico personal. Dieguito Fernando, su hijo, utilizó la misma

Desde su rol como entrenador, sentado en el banco de suplentes, Diego Maradona fue el gran protagonista del amistoso que San Lorenzo y Gimnasia empataron 0-0 en el Bajo Flores. El astro, de 59 años, se hizo presente en el primer ensayo formal del Lobo, acompañado de Dieguito Fernando, su hijo menor, y munido de una máscara especial para protegerse en medio de la pandemia de coronavirus.

Vale recordar que el campeón del mundo con Argentina en México 86 es paciente de riesgo, por lo que desde el inicio de la crisis del COVID-19 tomó precauciones especiales. La máscara, símil casco de astronauta, fue una sugerencia de Leopoldo Luque, su médico personal. Y las imágenes de Pelusa con la protección provocaron una catarata de memes en las redes sociales y algunas burlas, lo que generó el enojo del director técnico, que expresó su fastidio por las reacciones en las redes sociales.

“Hoy salí de mi casa con esta máscara que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación y por respeto a todos los fallecidos por COVID y me encontré con algunas burlas de grandes, de chicos y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás y cuando te cuidás también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada y nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Según pudo averiguar Infobae, la explosión no tuvo a un periodista o medio individualizado; más que nada tuvo como blanco a aquellos que difundieron los memes como algo gracioso, cuando en realidad estaba cuidando su salud. “Si yo no usaba máscara o barbijo, ¿qué hubieran dicho?”, se preguntó el Diez en la intimidad.

Las bromas, que juzgó improcedentes, resultaron el único lunar en la jornada de Maradona. El orientador quedó conforme con lo ofrecido por su Gimnasia en el reducto del Ciclón. “El equipo estuvo a la altura”, le dijo a sus ayudantes de campo Sebastián Méndez y Adrián González.

Tras el cotejo, reunió al plantel sobre el campo de juego y le dedicó una sentida arenga, que despertó aplausos y gritos de parte de los jugadores. “Estoy viendo que se sacaron la mochila de encima (por el descenso) y eso nos va a permitir poder pelear por cosas grandes, yo quiero pelear por cosas grandes, vine para eso, me quedé para eso en Gimnasia”, fue parte de su discurso.

El astro de Villa Fiorito también se emocionó por su encuentro con su viejo amigo Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo y de la Liga Profesional. E hizo pública su alegría por el regreso inminente del deporte más popular (se estima que el certamen de élite comenzará el 16 o el 23 de octubre. “Todos los argentinos extrañábamos el fútbol”, dijo en la transmisión del duelo, por TNT Sports.

Además, la dirigencia le cumplió uno de sus anhelos: la incorporación de otro delantero. Se trata del colombiano Johan Carbonero, extremo de 21 años, procedente de Once Caldas y con pasado en su selección. “Es una felicidad inmensa y una excelente oportunidad que me regala Dios. A los Triperos y Triperas quiero que sepan que voy a dar todo de mí, no me voy a ahorrar nada”, prometió el wing, que acordó un vínculo hasta diciembre de 2021.

Un día con todos los condimentos, manchado por las burlas que lo llevaron a exhibir su irritación en sus redes sociales.

