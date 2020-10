El tenso cruce entre Gonzalo Higuaín y una periodista por una pregunta sobre la selección argentina

Gonzalo Higuaín enojado por la selección argentina

La primera conferencia de prensa de Gonzalo Higuaín como refuerzo estrella del Inter de Miami tuvo un desenlace inesperado e incómodo. El Pipita, de 32 años, habló sobre su desembarco en la MLS y también profundizó sobre su particular debut frente a Phladelphia Union, en el que casi convierte un gol de chilena (la pelota dio en el palo) y luego falló un penal al desviar su remate por encima del travesaño, hecho que terminó generando un tumulto por el festejo de los jugadores rivales tras su ejecución imperfecta. “Sentí que fue una falta de respeto y reaccioné. Creo en el fair play. Soy una persona emocional y no podía aceptarlo ni tolerarlo. Cinco jugadores estaban sobre mí, eso es provocación”, argumentó en el diálogo con los medios estadounidenses.

Pero el momento más tenso se dio cuando una periodista le consultó sobre su compañero el mexicano Rodolfo Pizarro y sobre la selección argentina. “¿Cómo estás a nivel Selección, con el tema de Argentina para la próxima Eliminatoria?”, fue la pregunta, textual.

“Yo renuncié a la Selección, no voy a la Selección, dije que no iba más hace un año, ¿cuál es la pregunta?”, replicó el ex River, Real Madrid, Napoli, Milan, Chelsea y Juventus. “Con todo respeto, como periodista que sos, yo hace un año que no voy a la Selección, no es que tengo ilusión o no”, arremetió.

“Yo siento que que no puedo darle más a la Selección, por eso no voy más. Está respondida la pregunta”, cerró, cortante.

Nacido en Francia cuando su papá, el ex defensor Jorge Nicolás Higuaín, jugaba en el fútbol europeo, el Pipita fue buscado por la selección gala, pero optó por defender la casaca argentina. Jugó tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (cita en la que la Albiceleste arribó a la final y perdió contra Alemania) y Rusia 2018. Firmó 31 goles en 75 partidos, pero quedó marcado por las oportunidades que no logró convertir en las finales, tanto en el Mundial 2014 como en las Copas Américas de 2015 y 2016.

El Inter Miami realizó una gran inversión para seducir a Higuaín, que también contaba con posibilidades de continuar en Europa: le paga al Pipita el mejor contrato de la MLS. Según informó Record, percibirá entre 7.5 millones de euros por año.

Claro que su llegada no sólo le reportó al equipo un incremento de jerarquía: también recibió un impulso la cotización de la franquicia. Según Transfermarkt, el arribo del delantero representa un incremento de 15 millones de euros en la valoración de la plantilla, que pasó a cotizarse en 61.4 millones de euros.

Ahora, el Inter Miami espera por el debut en la red de su incorporación estrella: este sábado recibe a New York City, por la MLS.

