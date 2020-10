“Espero que Martino se fije más en los mexicanos”: Hugo Sánchez reaccionó a la posible convocatoria de Funes Mori al “Tri”

Video: Espn deportes

El ex delantero del Real Madrid y actual comentarista de ESPN, Hugo Sánchez, volvió a ser tendencia en redes sociales por su declaraciones sobre los jugadores naturalizados y su participación en la selección mexicana.

Los comentarios del “Pentapichichi” tomaron relevancia por el caso de Rogelio Funes Mori, delantero argentino que cumple cinco años jugando en México y está cerca de cumplir su trámite de naturalización para posteriormente aspirar a un llamado en el “Tricolor”.

“Voy empezar desde el principio. Ayer en la nota que sacaron mis compañeros dice ‘Tata Martino habló con mi representante’, no sería que el representante habló con el Tata Martino, porque no creo que haya sido al revés. Déjenme recordarle al Tata y a Rogelio que esta es la selección de México, no la de Argentina”, declaró Sánchez durante la transmisión de Fútbol Picante.

De igual forma, Hugo Sánchez espera que Martino “se fije más en los delanteros mexicanos, pues hay más de 7 u 8 jugadores que están por delante de Funes Mori” en la carrera por un puesto en el sector ofensivo de México.

De acuerdo con las declaraciones de Hugo Sánchez, figuras como Henry Martin, José Juan Macías, Alexis Vega y Alan Pulido se encuentran en mejor ritmo que el artillero de los Rayados del Monterrey.

“Cuidado con eso, es muy delicado, pero si fuese un delantero (Funes Mori) que obviamente nos hace mucha falta, en un momento determinado, por su puesto que apoyaría esa posibilidad, pero en este momento creo que no es conveniente”, sentenció el ex técnico de la selección de México.

¿QUÉ OPINA FUNES MORI?

Durante una transmisión de Periscope, Rogelio Funes Mori habló sobre los extranjeros en selecciones nacionales y consideró que si hay un jugador con potencial para aportar algo y mejorar el equipo, debería ser bien recibido.

“Creo que si un jugador tiene potencial y puede mejorar una selección, sería bienvenido, entiendo la otra cara también de que no quieren naturalizados, todo esto es entendible, esto es así, si saben que tienes un potencial y puedes ayudar o mejorar está muy bien”, declaró el delantero argentino en el video publicado en las redes de los Rayados del Monterrey.

Funes Mori sabe que existe una posibilidad de que vista el jersey tricolor, pero él no quiere adelantarse a nada REUTERS/Daniel Becerril

Funes Mori sabe que existe una posibilidad de que vista el jersey tricolor, pero él no quiere adelantarse a nada, pues su trámite de naturalización sigue en proceso y es muy poco probable que lo convoquen, lo toma con calma, pero no descarta las posibilidades.

“Estoy en papeles de naturalización, pero en este momento no he llegado a hablar de la selección, en su momento cuando esté listo lo haremos, hoy en día mi mente está con Monterrey, hoy en día no estoy convocado”, señaló Rogelio, uno de los mellizos.

Al final, Funes Mori se sinceró y comentó que la situación de los naturalizados debería llegar a un acuerdo mutuo en el futuro, donde no existan controversias o polémicas si un no nacido en México quiere jugar con la selección. “Es algo interesante, pero vale la pena analizarlo”, concluyó.

