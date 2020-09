“Sería una oportunidad muy linda de devolverle algo al país que tanto me ha dado”: Funes Mori inició los trámites para la nacionalidad mexicana

Rogelio Funes Mori de Rayados de Monterrey, festeja una anotación en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Archivo

El delantero argentino de rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori, inició los trámites para conseguir la nacionalidad mexicana después de enterarse de los posible cambios en el reglamento de FIFA respecto a este tema.

Cabe recordar que con las recientes modificaciones al reglamento de FIFA, un futbolista puede jugar para una selección a pesar de que ya haya vestido la camiseta de otro equipo nacional.

“Sin duda, mi hijo nació acá y le tengo gran cariño a México. Mi abogado y mi representante saben la modificación del nuevo reglamento y me encantaría. Sería una oportunidad muy linda devolverle algo a este país que tanto me ha dado”, señaló el jugador de Rayados a Fox Sports.

El delantero del conjunto regiomontano indicó que sabe de los cambios en las reglas de FIFA, y que incluso ya habló con la gente del club Monterrey para comenzar con su proceso de naturalización que le permita ser un jugador elegible para el Tri.

“Ya hablé con el club para empezar los papeles de naturalización y después depende de otras cosas, pero sin duda me encantaría. Mi hijo nació acá, le tengo un cariño muy grande a este país, a México, así ese que con mi abogado y representante sabemos de las modificaciones del nuevo reglamento (de FIFA), me encantaría, obviamente me tengo que naturalizar, los años ya los cumplí (en México), así que sería una oportunidad muy linda de devolverle algo al país que tanto me ha dado”, expresó.

Rogelio Funes Mori dijo que le gustaría estar con el Tricolor en la próxima Copa del Mundo, pero sabe que sabe hay elementos con calidad en el ataque del representativo nacional.

“Creo que daría la edad perfecta, maduro, con mucha responsabilidad y ahora no depende de mí, sino de otras cosas esperemos que se pueda dar. Para mí sería un gusto y un orgullo el poder representar a México, siempre respetando a México que tiene grandes jugadores, grandes muchachos, chicos como Macías, Henry Martín, están creciendo mucho y hay mucho futuro”, declaró.

Rogelio Funes Mori añadió que para él sería un orgullo formar parte del equipo mexicano, donde se entregaría al máximo, además de que lucharía por aportar anotaciones para alcanzar el ansiado quinto partido.

La nueva norma establece un apartado especial para aquel jugador que ya jugó un partido de competición oficial de cualquier categoría con su actual federación y que en ese momento no tenía la nacionalidad del país al que quiere representar en este momento, tal es el caso del delantero de Rayados de Monterrey que jugó un Sudamericano Sub 20 con el conjunto Albiceleste.

El Mellizo podrá ampararse en el hecho de que aún no había cumplido los 21 años y que ya lleva más de cinco años viviendo en el país Azteca. De esa manera podría sumarse al conjunto que dirige el Tata Martino de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

