La polémica propuesta de Hugo Sánchez a Chivas: contraten extranjeros, “no pasa nada”

El ex jugador del Real Madrid y ahora analista de ESPN, Hugo Sánchez, mandó un fuerte mensaje a Amaury Vergara, actual dueño y presidente del Club Deportivo Guadalajara. El “Pentapichichi” criticó la filosofía del conjunto rojiblanco, la cual consiste en contratar únicamente jugadores mexicanos.

“Si no quieres gastar tanto, invierte en jugadores extranjeros, no pasa nada”, sentenció el ex delantero de los Pumas durante la transmisión de Fútbol Picante.

De igual forma, Sánchez señaló que al Guadalajara “le venden futbolistas muy caros y, regularmente, no tienen a los mejores futbolistas mexicanos en cada línea”.

“Guadalajara quiere, pero no puede. Ojalá Amaury me haga caso y me escuche. De lo único que sí estoy de acuerdo, es que la Selección Nacional sea dirigida por un mexicano”, concluyó el ex director de Pumas.

Cabe señalar que el Guadalajara no tuvo el mejor inicio de torneo, ya que en dos jornadas disputadas ha logrado rescatar 1 punto.

Ante estas declaraciones, sus compañeros de mesa se posicionaron en contra y señalaron que “eso jamás pasará”, ya que la contratación de jugadores nacionales forma parte de su tradición y esencia como equipo.

“Qué poco romántico eres Hugo, con los trofeos que tienes atrás te creía un romántico, tú vienes de un equipo romántico (Real Madrid)”, declaró David Faitelson, analista de ESPN y columnista del periódico Record.

Por su parte, José Ramón Fernández rechazó categóricamente la propuesta de Hugo Sánchez y hasta comparó al equipo tapatío con el Atlético de Bilbao, conjunto español que comparte la misma ideología, pues únicamente contrata a jugadores “Vascos”.

“Es como si el Atlético de Bilbao decidiera contratar jugadores extranjeros, la gente no iría al estadio”, señaló José Ramón ante la polémica propuesta de Sánchez.

CHIVAS, EL CLUB ¿CON PUROS MEXICANOS?

Debido a su historia, el Club Deportivo Guadalajara solamente ha contado entre sus filas con jugadores con pasaporte mexicano, sean nacidos en territorio nacional o con raíces mexicanas.

Esta decisión se debe a una regla establecida en los estatutos de la institución que no permite contratar jugadores extranjeros. Una tradición que los posicionó como “el equipo más mexicano del país”.

Esta misma regla no se pudo replicar en los otros equipos de la liga, pues cada torneo sorprenden con fichajes extranjeros, los cuales refuerzan sus plantillas, pero a la vez, cierran oportunidades para los canteranos.

El club nació el 8 de mayo de 1906 bajo la idea del belga Edgar Everaert, quien junto al francés Calixto Gas y los mexicanos Rafael y Gregorio Orozco fundó el equipo en Guadalajara, con trabajadores del Almacén Ciudad de México.

Durante los primeros 37 años tuvieron jugadores franceses, belgas y españoles. La tradición de “puros mexicanos” inició hasta 1943, año en el que se convirtieron en equipo profesional.

ACTUALIDAD ROJIBLANCA

Luego de que el Clausura 2020 fuera cancelado por la pandemia de COVID-19, las Chivas Rayadas del Guadalajara llegaban con una racha de 5 torneos sin calificar a la fase final.

El conjunto rojiblanco fue campeón en 2017 y, desde entonces, no ha podido llegar a la llamada “Fiesta Grande”.

Pese a que en 2018 lograron coronarse en la Concachampions, la asignatura pendiente del Guadalajara sigue siendo el torneo nacional.

