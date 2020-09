Ruggeri explotó por la magra jubilación de su madre y el sueldo del ex diputado que protagonizó una escena erótica: “Me pone muy mal, déjense de joder”

Ruggeri se cruzó al aire con su mamá y se indignó con la jubilación que percibe

Oscar Ruggeri vivió un momento especial en el programa 90 minutos, por ESPN 2. Al ex defensor devenido panelista lo sorprendió en vivo Hilda, su mamá, quien participó del show conectada vía Skype desde Corral de Bustos. “Si te golpean la puerta no abras, ¿eh? 87 años cumplió, se mostró orgulloso el campeón del mundo en México 86 con la selección argentina.

El ida y vuelta, tierno y divertido, tuvo relación con la rutina de la mamá del ex entrenador y con los guiños típicos de la relación. “¿A qué hora comiste?”, le preguntó el Cabezón. “11 y media”, le respondió Hilda. El analista insistió con el cuidado de su seguridad: “Cuando golpean la puerta no le abras a nadie, ¿qué les tenés que decir?”. “Quedate tranquilo que no, nene, no le abro a nadie. Cuando me tocan la puerta les digo que no les puedo abrir porque mis tres hijos no me dan la orden”, arrancó las sonrisas de todo el panel.

Hilda confesó ser hincha de San Lorenzo (“cuando fui a jugar ahí no sabés lo que fue”, contó el ex zaguero), prometió curarles “el mal de ojo” a todos los integrantes del equipo y confesó mirar el programa todos los días antes de cortar la conexión. Fue en ese momento que Ruggeri, después de contar parte de la experiencia de vida de su progenitora, explotó.

“Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca, vendían... Laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18.000 pesos. ¡Dios!”, fue juntando indignación a medida que pronunciaba las palabras. "70 años trabajando. 18.000 pesos un jubilado, ¡déjense de joder! El otro que sale en la televisión pezoneando gana tres gambas (300.000 pesos). Éstas son las broncas que me dan de que nuestros padres y abuelos no sean felices. Me pone muy mal”, subrayó, enojado, en alusión al caso del ex diputado Juan Emilio Ameri, quien fue descubierto en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual.

La radical decisión que tomará Ruggeri si contratan a un técnico extranjero para la Selección

No fue el único tema que generó una reacción vehemente del ex futbolista a lo largo de la emisión. Fue Sebastián Vignolo, el conductor del ciclo, quien volvió a generar su fastidio. “Si un día la Selección no tiene entrenador, ojalá sigan estos pibes (por Lionel Scaloni y equipo de trabajo), me gustan, pero supongamos que no hay entrenador. Están Simeone, Gallardo, Guardiola, ¿vos vas a buscar a Guardiola?”, le consultó el Cabezón al Pollo.

“Teniendo a Messi en el equipo, es el primero que voy a buscar”, replicó el periodista, disparando una promesa radical del ex zaguero en caso de que se confirmara la hipótesis. “Pero dejá a los jugadores, no mirés los jugadores, si la selección está sin entrenador, yo viajo y me quedo un año en Madrid a esperar a Simeone. Si me dice que no, lo voy a buscar a Gallardo. Y si ponen un extranjero, me voy del país. Porque sentiría que fracasamos, cierren todas las escuelas de técnicos, todas. Si los argentinos no tenemos un entrenador para que dirija la Selección, váyanse todos”, concluyó, encolerizado.

