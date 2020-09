Di María reveló la frase que le dijo Neymar sobre su ausencia de la Selección y afirmó: “Prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas, pero jugar para Argentina”

"Están todos locos", la reacción de Neymar al enterarse de que Di María no va a la selección

A pesar de que pasa un gran momento en el PSG de Francia, Ángel Di María no ha sido citado para los próximos compromisos de la selección argentina, convirtiéndose en la ausencia más notable de cara a los encuentros que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El rosarino contó cómo se vive esta decisión del DT en su seno íntimo y sostuvo que no pierde las esperanzas de volver a vestir la camiseta celeste y blanca algún día.

En el plantel del elenco parisino, Fideo comparte entrenamientos y charlas con algunas de las máximas figuras del fútbol mundial. Una de ellas es el brasileño Neymar, quien no puede entender cómo su compañero no es parte de la Selección. “Me dice: '¿Están todos locos en Argentina? ¿Qué les pasa? Ney es un fenómeno, tengo muy buena relación. Él me ve todos lo días entrenar y jugar, y le parece raro que no esté citado, pero es normal, son cosas del futbol. Dice que están todos locos, que no puede ser que no me citen”.

“Uno trabaja en el club para poder estar en la Selección, da la vida por vestir la celeste y blanca, deja la familia. Es lo más lindo vestir esa camiseta, siempre fue mi ilusión desde chico. Cada vez que hago cosas en el club pienso en tener otra chance en la Selección. Tenia mucha ilusión y escuché muchas versiones de que podía estar. Me ilusioné, pero no se dio y seguiré trabajando”, dijo el futbolista de 32 años e diálogo con 90 minutos por ESPN.

Di María ha sido muchas veces muy criticado por sus actuaciones con el conjunto nacional. Sin embargo, eso parece no importarle a Fideo, cuyas ganas de estar en el elenco nacional superan cualquier tipo de acusación sobre su persona. “Tengo muchos conocidos que me dicen que me quede en París tomando un café enfrente de la Torre, pero prefiero ir al país y que me puteen 45 millones de personas, pero jugar para Argentina”, recalcó.

Respecto de su vínculo con Scaloni, precisó: “Tengo su teléfono y tengo muy buena relación con él. El vínculo cambió un poco a partir de que se convirtió en el DT de la Selección y es obvio que no puede seguir el mismo contacto de antes. Él decide quién debe ir y quién no, por eso está ahí. Es obvio que los 30 citados ahora tienen su merecimiento. Yo sé que voy a tener una nueva oportunidad porque vengo trabajando de la mejor manera para lograrlo”.

Para Di María, aquellas tres finales perdidas entre 2014 y 2016 con la camiseta de Argentina “pueden llegar a jugar un poco en contra” a algunos jugadores, entre los que se incluye. Sin embargo, insistió: “Hay jugadores que siguen en gran nivel, jugando en equipos grandes, con figuras y se mantienen titulares. ¿Si Scaloni piensa en la nueva generación y por eso estoy excluido? No, porque si pensara en la nueva generación no tendrían que estar Leo (Messi), (NIcolas) Otamendi ni ninguno de los de antes”.

“No hay edad para la Selección ni para los clubes, tengo 32 y PSG quiere renovarme por muchos más. Depende del rendimiento de cada uno. Eso es lo que te marca para ver si estas para un gran club o para la Selección, y creo que estoy demostrando estar en un gran nivel. Por eso me pone mal, viene una Copa América y es una nueva chance de lograr una cosa con Argentina. Yo me rompo el oj... en el club para poder estar en la Selección, no es que no me caliento. Sufro mucho porque doy todo para estar en la Selección”, recalcó.

El ex Rosario Central reveló, además, que habló con Lionel Messi cuando la Pulga expresó su deseo de irse del Barcelona y la prensa comenzó a especular con un posible desembarco respeto de su posible desembarco en el PSG. Di María reconoció que le hubiese gustado “muchísimo” jugar al lado de su amigo en el elenco parisino y contó detalles de la charla que mantuvieron: “Le mandé una captura que había visto de cómo podía ser el equipo si venia: decía que iba Ney (Neymar) por izquierda, yo por derecha, Leo tipo de enganche suelto atrás de Kylian (Mbappé)”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de regresar en un futuro al club que lo vio nacer y los desafíos que implican regresar al país con su familia: “Me encantaría poder jugar en Central. Hay muchas cosas que están pasando en Argentina con todo lo que útimamente el presidente fue diciendo, la inseguridad, está cada vez más complicado. Miro siempre a Argentina y cuando veo cada caso veo a mis hijas, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Está mal? Es difícil. es ir momento a momento. Hace poquito hablé con mi mujer por este contrato que se me termina ahora y el club quiere renovar seguramente. Sinceramente, quiero ir a poco a poco, ver cómo van pasando las cosas y después tomar una decisión. La familia es lo principal”.

