Di María contó cuál fue el método que utilizó para intentar convencer a Messi de que fuera a jugar al PSG

Di María tentó a Messi para que fuera a jugar al PSG en medio del conflicto con el Barcelona

Un día rompió el silencio y sus declaraciones hicieron mucho ruido. Después de aceptar que se equivocó al haber escupido a Álvaro González (motivo por el cual las autoridades disciplinarias de la liga francesa lo suspendieron por cuatro fechas) y exhibir su enojo por haber sido excluido por Lionel Scaloni de la lista de la Selección de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre, Ángel Di María también se refirió al contacto que tuvo con Lionel Messi mientras se desandaba su conflicto con la comisión directiva del Barcelona.

El astro del club español, enemistado con el presidente Josep Maria Bartomeu, se decidió a marcharse hace algunas semanas pero las condiciones de su contrato (expira a mediados de 2021) dificultaron su adiós y se confirmó su continuidad. Se habló del intento del Manchester City por hacerse con sus servicios pero el Fideo declaró en Radio Continental que le envió mensajes para tentarlo con jugar en Parque de los Príncipes.

“Me ilusioné y mucho. Le mandé una captura de pantalla de Instagram en la que ponían cómo podía jugar el PSG si llegaba Messi”, confesó su coterráneo, con el que compartió años de combinado nacional pero nunca club.

Sobre el futuro del ídolo de la entidad catalanta, agregó: “Se reía y nada. Era un momento difícil para él por todo lo que estaba viviendo. Pero le tiré un poquito para ver si tenía ganas de venir. Hizo muy bien, siguió su corazón, no quiso hacerle daño al club y lo ha respetado. Me parece fenomenal y merece que se saquen el sombrero porque el Barça le dio todo, él le dio todo al Barça y para no irse mal prefirió quedarse un año más y no romper todo lo que formaron estos años”. Cuando le consultaron si volvería a mensajearlo, cuando acabe su vínculo con el Barcelona en unos meses, contestó: “Puede ser”.

Di María y Messi no estuvieron lejos de jugar juntos en Francia en la temporada que acaba de comenzar (AFP)

Hoy Di María cuenta como compañero al francés Kylian Mbappé, al que aduló y comparó con Leo: “Por lo joven, creo que después de Messi es lo mejor que vendrá. Tiene un potencial excepcional, increíble, que es imposible verlo en otro jugador. Tiene una calidad, una rapidez de piernas, la facilidad para sacarse un hombre de encima y patear rápido. Por lo que veo y su edad, que tiene 20 ó 21 (en diciembre cumplirá 22), lejos creo que es el nuevo Messi para mí”.

También hubo flores para Cristiano Ronaldo, antiguo compañero en Real Madrid, al que comparó con Messi: “Es un animal del trabajo. Una persona que desde que llega al entrenamiento hata que se va está trabajando. Todo: su pegada, cabezazo, físico, piernas, velocidad... Es la diferencia con Leo, que es todo natural. No tienen ni buena ni mala onda entre ellos, estuvieron en equipos en contra y nada más que eso. Les vino muy bien tenerse en contra, les vino fenomenal para competir con alguien por el Balón de Oro y la Champions”.

Por último, aseguró que persigue el anhelo de retirarse con la camiseta de Rosario Central aunque aclaró que la situación actual del país complica su vuelta: “Con el COVID-19 y lo que el presidente fue imponiendo y poniendo sobre la mesa es difícil. Uno trabaja durante toda una vida para ayudar a la familia y estar tranquilo. Que te quiten muchas de todas esas cosas es difícil. Hay que pensar en todo, la seguridad y todo lo que se vive en Argentina. Yo tengo la tele prendida las 24 horas con canales de Argentina y cada vez que veo algo de lo que pasa, miro a mis hijas y me frena un poco todo. No quiero que mis hijas pasen eso. Tenemos amigos y familiares que dicen que se quieren ir de Argentina. Es difícil sinceramente pero uno tiene el corazón azul y amarillo y es en lo único que sueña”.

