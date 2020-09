Los tres grandes ausentes en la última lista de Lionel Scaloni en la selección argentina

Di María, afuera de la lista de convocados de la Selección (Lluis Gene/Pool via REUTERS)

Pasaron apenas unas horas desde que la Conmebol, a instancias de la FIFA, anunció que la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas planificada para octubre quedó reconfirmada y Lionel Scaloni publicó la nómina de jugadores con la que la afrontará. En realidad se difundieron los nombres que corresponden a los futbolistas del exterior y restará saber quiénes se suman del medio local. Entre los 30 nombres faltaron tres importantes.

Ángel Di María, Sergio Agüero y Mauro Icardi, apellidos rutilantes, brillaron por su ausencia. Por diferentes circunstancias, el entrenador albiceleste optó por otras opciones en sus respectivas posiciones.

Probablemente la ausencia más llamativa sea la del Fideo, quien terminó en un gran nivel en el París Saint Germain, con el que volvió a disputar una final de Champions League (derrota con el Bayern Múnich). El histórico del conjunto nacional fue discutido en el último tiempo pero demostró que continúa estando vigente en la competitiva liga francesa y se mantiene en el fútbol grande con 32 años. Vale recordar que había sido convocado para disputar la Copa América 2019 de Brasil.

El hecho de haber quedado marginado no está vinculado a su reciente contracción de coronavirus, ya que su compañero Leandro Paredes había atravesado la misma situación y sí fue llamado. Aunque con otras características, quizás los jugadores que le hayan ganado terreno al rosarino para esta ocasión son Marcos Acuña, Lucas Ocampos, el Papu Gómez y Nicolás González.

Di María, Agüero e Icardi, afuera de la convocatoria argentina

Quizás suene más lógico que el Kun no esté entre los citados, teniendo en cuenta que arrastra una lesión que lo marginó de las fases finales de la Champions con el Manchester City. El entrenador de su equipo, Josep Guardiola, no pudo considerarlo para la Burbuja de Portugal en la que los Ciudadanos cayeron en cuartos de final frente al Olympique de Lyon por estar rehabilitándose de una operación de meniscos en su rodilla izquierda.

Luego de haber viajado a Barcelona para tratarse con un especialista volvió a las canchas y planea estar disponible lo antes posible para volver al ruedo en la Premier League. Con suerte podrá reaparecer en la doble fecha pautada para el mes de noviembre, en la que Argentina recibirá a Paraguay y visitará a Perú.

El tercer discutido caso es el de Icardi, que alternó entre titularidad y suplencia en las últimas presentaciones del PSG. El ex Inter de Milán figura en carpeta de Scaloni pero no termina de convencerlo, algo que también le había sucedido con los ciclos anteriores. El estratega nacional priorizó a otros delanteros como Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter) y Giovanni Simeone (Cagliari) en su lugar. Mauro no figuró en la lista de la Copa América 2019 pero sí participó en la era Scaloni. La última vez que vistió la celeste y blanca fue en los amistosos frente a México (tuvo minutos en ambos) a fines de 2018, marcando un gol en el segundo.

Argentina se presentará el próximo jueves 8 de octubre en la Bombonera (a puertas cerradas por el COVID-19) frente a la Ecuador de Gustavo Alfaro, recientemente designado. Más tarde visitará a Bolivia en la Altura de La Paz: será el martes 13/10. Tras la doble fecha de noviembre, habrá descanso hasta marzo de 2021, donde se retomará la actividad premundialista.

SEGUÍ LEYENDO :

Argentina dio a conocer la lista de convocados para los dos primeros partidos de Eliminatorias con varias sorpresas

Llega el VAR al fútbol argentino: se empezaría a utilizar en febrero del 2021

Así quedaron los equipos argentinos en sus grupos de Copa Libertadores tras el reinicio de la actividad

El logo de la polémica: Lionel Messi ganó un juicio en Europa por el que venía batallando desde 2011