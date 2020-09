Lionel Scaloni le respondió a Ángel Di María y analizó la posibilidad de nacionalizar a dos futbolistas extranjeros

Ángel Di María en el pasado junto a Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina (Foto: NA)

Lionel Scaloni se prepara para hacer su debut formal como entrenador de la selección argentina en las Eliminatorias, pero la confirmación de la lista de convocados del fútbol extranjero generó una inesperada rispidez: Ángel Di María salió a expresarse con enojo por su ausencia a pesar de tener un nivel destacado en el París Saint Germain que llegó a la final de la Champions League.

Lejos de desentenderse del tema, el entrenador del combinado nacional salió a responderle al Fideo: “Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, para nada. Al contrario. La Selección es de todos y tiene las puertas abiertas. En ese sentido es bastante claro. Seguiremos haciendo eso mientras estemos en el cargo. Ahora mismo las cosas están así y no indican que en un futuro pueda ser lo contrario”.

No fue el único tema que tocó el DT en la entrevista que le brindó a la radio Cadena 3 de Santa Fe. Allí también hizo referencia a los casos del mediocampista norteamericano Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) y el atacante francés Neal Maupay (Brighton & Hove Albion), ambos con posibilidades de ser nacionalizados por tener familiares argentinos en su árbol genealógico.

“Lo importante, cuando uno tiene que tomar una decisión de este calibre, es estar totalmente convencido. Ahora justo la ley ha cambiado justo esta semana, pero la ley implicaba que cuando jugaba en la selección mayor un partido de Fecha FIFA después no podía volver a jugar con otra selección. Habría que tomar una decisión cuando realmente uno esté convencido de que el jugador que convoque lo va a utilizar. Mientras uno no esté plenamente convencido, no vale la pena arruinarle la posibilidad que pueda jugar para la selección que realmente crea en él. Son jugadores seleccionables, claro que sí, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si realmente quiere venir, si realmente te sirve, y nosotros ahora estamos en una situación en la cual con lo que tenemos estamos contento. Para agregar tenemos que estar totalmente convencidos”, explicó de este tema sobre los jugadores que tienen 17 (Reyna) y 24 años (Maupay). El joven del Dortmund tiene nacionalidad norteamericana, pero por su abuelo (Miguel Reyna) podría pedir la argentina. El caso de Maupay está asociado a que su madre nació en Argentina.

En comparación con el joven Luka Romero, que también cuenta con nacionalidad mexicana y española, detalló: “Lo conocemos, juega en el club en donde reside mi familia, Mallorca. Él lo tenia claro. Ayudó bastante a que venga. De la misma manera que en un futuro puede cambiar de selección con esta nueva ley. Somos partidarios a que cuando uno convoque tiene que ser por una decisión total”.

“Hay muchos jugadores que seguimos en el fútbol local y sobre todo los que compiten a nivel sudamericano. Seguramente algunos vendrán a darnos una mano”, aclaró sobre la posible ampliación de la lista de citados que realizará de cara a los duelos contra Ecuador (jueves 8 de octubre a las 21) y Bolivia (martes 13 de octubre a las 16).

OTRAS FRASES DE SCALONI

• Sobre la segunda fecha en la altura contra Bolivia: “Todo el mundo sabe lo que implica jugar ahí. No hay tiempo para preparar absolutamente nada, menos con la situación que estamos atravesando. Ya veremos cómo lo afrontaremos, tenemos una idea. Pero primero, paso a paso, el primer partido”.

• Los titulares: “Tengo un equipo en la cabeza, con 12, 13 o 14 posibles titulares. Lo tengo claro y sé muy bien hacia dónde vamos. Tenemos ganas de jugar y competir. Estamos confiados en que nos va a ir bien aunque hace mucho que no jugamos. Cuando agarramos la Selección era un momento de recambio y no había una base de jugadores, pero ahora sí la tenemos”.

• La dificultad de las Eliminatorias: “Va a ser una Eliminatoria totalmente diferente por el contexto que estamos atravesando y la dificultad que representan las selecciones que han crecido un montón. Esto no quita que sepamos que tenemos posibilidades, pero el que piense que va a ser una Eliminatoria fácil, está totalmente equivocado. Las últimas Eliminatorias a Argentina le han costado. Somos conscientes que vamos a pelearla, a estar ahí. A hacer un buen campeonato y después veremos al final de todo qué ha pasado”.

• Sobre la relación con César Luis Menotti: "Que Menotti crea en nosotros, de alguna manera, nos hace un poco más fuertes. No tengo más que palabras de agradecimiento. Tener contacto con él es una bendición. Toda persona que ama al fútbol tendría que tener una charla con Menotti alguna vez”.

• La filosofía que espera de las juveniles: “La idea es que jueguen bien. Si se puede ganar mucho mejor, pero que no sea a cualquier costo. Después el fútbol puede ser traicionero y no siempre gana el mejor”.

