El Turismo Carretera vuelve a las pistas y por partida doble: los protocolos y todo lo que hay que saber del operativo retorno

El automovilismo nacional volverá a encender sus motores en medio de la pandemia de coronavirus. La primera categoría en retornar es el Turismo Carretera. Pone primera a partir de hoy en el Autódromo de San Nicolás, en la Provincia de Buenos Aires. El regreso será sin público y con un protocolo sanitario acordado entre la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), el Ministerio de Salud de la Nación. Después de seis meses se retomará la actividad, que vive una situación dramática ya que sin carreras no hubo ingresos económicos. De esta forma, el deporte motor regresará a la competencia antes que el fútbol en la Argentina, cuyos equipos en la Copa Libertadores de América tendrán su reinicio el 17 de septiembre.

Contando entre carrera y carrera a nivel nacional, habrán pasado 180 días entre las últimas disputadas el 15 de marzo con el Top Race y TN, y mañana. En tanto que fueron 187 días entre la última competencia del TC, el 8 de marzo en Neuquén, y la inicial que se realice en San Nicolás. En el medio hubo once fechas suspendidas de la octogenaria categoría.

El antecedente más largo de un automovilismo parado en nuestro país, fue entre 1942 y 1946 por la Segunda Guerra Mundial con 2.033 días sin carreras (dato de @HistoriaTC), porque no hubo repuestos a disposición ya que la mayoría eran estadounidenses. Luego ni la Guerra de Malvinas paró la actividad, todo lo contrario, en esos dos meses y medio se hicieron varias competencias para juntar dinero para el denominado Fondo Patriótico, aunque en ocasiones esas recaudaciones no llegaron a los soldados o sus familiares. Pero esa es otra historia…

Tal como anticipó Infobae el 20 de abril, la ACTC pidió una reunión con el Estado y el funcionario que atendió su pedido fue el Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens. Dos días más tarde el ex presidente de San Lorenzo tuvo una videollamada con Hugo Mazzacane, titular de la ACTC. La charla fue amena y según informaron fuentes de la entidad, se vio una buena intención de Lammens para atender la solicitud. El compromiso fue para repetir el encuentro virtual a la semana siguiente, pero no se concretó porque Lammens no pudo reunirse con el Ministro de Salud, Ginés González García, para mostrarle el protocolo propuesto.

Este medio pudo saber que luego hubo varios intentos por plasmar la reunión entre Mazzacane y González García. Las idas y vueltas por los efectos de la pandemia retrasaron el encuentro que se dio recién el 25 de julio. En ese cónclave también participaron el Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa, y el médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti. Pero todo quedó en veremos...

Aunque agosto fue el mes clave. Volvieron a reunirse el 4. Ahí acordaron las bases para el protocolo que la ACTC le ofreció a Ginés, quien aceptó la propuesta, pero les explicó que era necesario revisar el tema con la Provincia de Buenos Aires porque la categoría pidió volver en el Autódromo de La Plata Roberto José Mouras. Para el 24 se avanzó en ése circuito donde comenzaron los testeos sanitarios.

Ahí tomó protagonismo en las gestiones Marcos Di Palma, retirado de las pistas y actual diputado bonaerense por el Frente deTodos. MDP intermedió entre la ACTC y el gobierno de la provincia. Pero el 25 se cayó la chance del regreso platense. Por eso el 26 se dio una gran protesta de todo el ambiente en las redes sociales (Twitter en particular) con el hashtag #AutomovilismoYA que fue tendencia. Según la ACTC son más de 40.000 familias las que dependen de esta actividad (nacional y zonal). El 27 la cartera de González García aprobó el protocolo sanitario de la ACTC, cuya página informó que será el que emplee toda la actividad nacional. Y el 29 llegó la confirmación para la vuelta de las carreras en todo el país en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Sin embargo, el documento aclaró que cada distrito debe definir si está en condiciones de recibir al evento. Por eso restó saber cuándo y dónde se iba a dar el regreso. Fue irremontable retornar en La Plata, pero Di Palma habló con el gobernador santafesino, Omar Perotti. Se dio la posibilidad de Rafaela para el 6/9, de hecho la ACTC confirmó la carrera el domingo 30. Pero el lunes 31 muchos habitantes de la ciudad santafesina (que volvió a tener casos de COVID-19 luego de dos semanas) forzaron la baja de la carrera por no querer recibir al convoy teceísta. Fue así que tras una reunión el miércoles 2 de septiembre entre Mazzacane y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se acordó que podían haber competencias en localidades de la provincia que estén en fase 4 y 5 del aislamiento social, preventivo y obligatorio y una de ellas es San Nicolás. Al otro día salió el decreto que habilitó la actividad y el lunes pasado se confirmó el regreso del TC para el 12 y 13 de septiembre.

Con esta fecha doble se empezará a completar un calendario que quedará en once eventos. Hasta el número ocho será la etapa regular y los 12 corredores que más puntos hayan sumado en ellos definirán el título en las últimas tres fechas en la llamada Copa de Oro del TC.

Hoy arrancará la actividad en el autódromo nicoleño con 42 autos del TC y 27 del TC Pista, su principal promocional. Será con los entrenamientos y clasificaciones para las dos carreras de cada categoría. Hasta ahora en 2020 se disputaron dos fechas y los líderes de los campeonatos son Facundo Ardusso (Torino), en el TC; y Federico Iribarne (Chevrolet), en el TCP.

Televisación en vivo y en directo:

Viernes: de 14:00 a 19:00 por DeporTV.

Sábado: de 11:00 a 13:30 por DeporTV y de 15:00 a 18:00 por la Televisión Pública.

Domingo: de 11:00 a 14:30 por la Televisión Pública.

Carreras del sábado:

TCP: dos series a cuatro vueltas (11:00 y 11:30). Final a 15 giros o 40 minutos (15:30).

TC: tres series a cuatro vueltas (12:00, 12:30 y 13:00). Final a 20 rondas o 50 minutos (16:30).

Carreras del domingo:

TCP: dos series a cuatro vueltas (9:00 y 9:30). Final a 15 giros o 40 minutos (12:00).

TC: tres series a cuatro vueltas (10:00, 10:30 y 11:00). Final a 20 rondas o 50 minutos (13:20).

Principales puntos del protocolo de la ACTC:

-Sector de boxes de 40.000 metros cuadrados. Un total de 350 personas trabajando en esa área. Antes de la pandemia eran entre 4.000 a 5.000 personas.

-Cinco personas por auto, incluido el piloto.

-Todos con guantes, tapabocas y mascarillas.

-En los boxes de 35 m2 cada uno y habrá solo tres mecánicos.

-Distanciamiento social de 1,80 a 2 metros.

-Los ingenieros y preparadores estarán en un sector aparte de los boxes.

-Sin contacto entre los equipos.

-Testeos serológicos antes de entrar en el predio. Adentro, controles permanentes de temperatura, oxigenación y olfato.

-Los integrantes de la organización, equipos, rescatistas, bomberos y banderilleros se quedarán en el circuito en motorhomes y casillas.

-Se armó una burbuja: todos los que ingresaron el jueves no podrán salir del predio hasta el domingo cuando termine la actividad.

-Para las dos primeras carreras no se permitirá la acreditación de la prensa a nivel general. Sólo estarán los medios que transmitan en vivo. Tampoco habrá sala de prensa, sino una plataforma online de la ACTC.

-Los alimentos serán provistos por la ACTC en raciones.

-No podrán ingresar los mayores de 60 años y quienes tengan enfermedades del grupo de riesgo.

-Grilla de partida despejada de gente, con solo dos mecánicos por auto.

-Sin promotoras.

-Un detalle tácito: con solo tres mecánicos por coche y sin contacto entre los equipos, el piloto que sufra un choque en los entrenamientos y clasificación, según los daños en el auto, es posible que se quede sin correr por las complicaciones para poder reparar su vehículo.

Ahora el resto de las categorías nacionales y zonales podrán prepararse para sus retornos. La ACTC y la otra fiscalizadora, el Automóvil Club Argentino (ACA), publicaron sus calendarios, pero habrá cambios. Algunas arrancaron en 2020 como el Turismo Nacional (informó que correrá de octubre a diciembre), terminará su campeonato con ocho fechas y la última la compartirá con el TC. Mientras que el Top Race, tendrá un torneo largo de septiembre a mayo. Las últimas carreras de estas divisionales fueron el 15 de marzo y sin público, cinco días antes de que se inicie el aislamiento. Otra como el Súper TC 2000, no llegó a abrir su temporada y tiene su fecha de arranque pautada para el 20 de septiembre. Su escenario sería el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, ya que este miércoles el Gobierno Porteño firmó el decreto para que vuelvan las competencias en ése escenario.

El Súper TC 2000 abriría su temporada 2020/2021 en Buenos Aires (Prensa STC 2000).

A todo esto y tras seis meses fuera de las pistas ¿cómo afectó a un deportista de alto rendimiento un confinamiento tan largo como este? Para responder este interrogante Infobae habló con Julieta Jacobo, psicóloga especializada en deportes y que hizo en España una maestría en la que basó su tesis en el entrenamiento mental para los pilotos de rally.

“La situación de confinamiento nos lleva a reaccionar de diferentes formas y esto tiene que ver con la personalidad de cada uno, pero en cualquier caso y en los deportistas no es la excepción, es una situación que alteró significativamente la vida cotidiana, porque a la tristeza o frustración por las competencias o torneos que se suspenden, también se presenta la incertidumbre del regreso por los problemas económicos que hoy en día condicionan mucho los presupuestos, ya que muchos dependen en gran parte del aporte de sponsors”.

“Estas preocupaciones junto con las del plano familiar, laboral y personal, pueden haber llevado a padecer cambios en el estado de ánimo, sensibilidad, miedos y dificultad para dormir, entre otros síntomas ansiosos. Por eso es importante que el deportista haya podido controlar las emociones, para que de esta manera los pensamientos no agobien su cabeza, y puedan continuar trabajando el plano físico, el mental y el nutricional para llegar en el nivel más equilibrado al regreso a su actividad deportiva”.

-¿Que cosas pueden afectar en mayor manera en el regreso?

“Si no se pudo controlar el estrés que se arrastra durante los meses de encierro y no se trabajó de manera correcta la parte mental, sumado también a la exigencia por querer recuperar rápido los resultados para cumplir con las expectativas personales, del equipo y de los sponsors, es muy probable que hayan lesiones y errores técnicos en competencia como producto de picos de sobre activación o mal manejo de la presión”.

El automovilismo argentino regresa en un contexto crítico. El más difícil de su historia a nivel económico. El panorama será distinto en función de las condiciones para poder llevar a cabo su práctica por los protocolos sanitarios y otros requerimientos, ya que no sobran los lugares donde se pueda correr con esta coyuntura. Debido a la delicada situación habrá que ver quiénes son los que tengan el presupuesto que les permita volver a las carreras. Es posible que algunos no puedan estar de inmediato y deban demorar su retorno. Pero se dio el paso esperado. Lo más importante es que luego de esta larga parada en los boxes, los motores volverán a rugir.

