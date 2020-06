En 83 años del TC, la rivalidad Castellano vs. Mouras solo puede llegar a estar detrás de la que tuvieron Juan Manuel Fangio y Oscar Alfredo Gálvez, quienes también eran representantes del Boca vs. River de los fierros, Chevrolet vs. Ford, en ese orden. Fue tan grande lo que entregaron hace más de tres décadas que hasta el día de hoy no hubo ningún duelo que pueda estar a su altura. En esa época el Pincho Castellano y el Toro Mouras corrieron con la misma marca, Dodge, que era la referencia de la popular categoría. Los dos fueron tricampeones: Mouras en 1983, 1984 y 1985; en tanto que Castellano en 1987, 1988 y 1989, éste último con Ford.