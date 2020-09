“Bombita” Ruggeri: la desopilante actuación improvisada del Cabezón con Ricardo Darín

El divertido cruce entre Ruggeri y Darín

“Ojo que Oscar tiene una gran personalidad para la pantalla”, lo elogió Ricardo Darín a Ruggeri segundos después de haber improvisado al aire una escena similar a la de su mítico personaje Bombita en la película Relatos Salvajes. Esta vez, invirtieron los roles: el actor hizo del empleado público que debe atender al Cabezón, un furioso conductor al que le remolcaron el auto.

Durante varios minutos, el ex marcador central campeón del mundo con la selección argentina en 1986 se puso en la piel de su personaje y mantuvo un diálogo improvisado con Darín, que fue entrevistado en el programa 90 Minutos donde Ruggeri es panelista.

“Mirá... Hablame bien porque vengo bastante caliente, así que te pido por favor entregame el auto. Dale, ¿dónde está el auto?”, fue una de las frases que utilizó el ex jugador que le saca el jugo a su rol en la televisión. “Si está caliente le pido que se pegue una ducha bien fría y vuelva más tarde, así podemos hablar como dos personas razonables”, lo hizo levantar temperatura Darín.

Finalmente, el distinguido actor argentino que fue partícipe de la película ganadora del Oscar El Secreto de sus ojos (2009) elogió la ductilidad de Ruggeri para jugar ante las cámaras. Darín, que estuvo presente también en otros dos films nominados al premio norteamericano (El hijo de la novia y la mencionada Relatos Savajes), también revivió algunas escenas de los partidos amistosos que jugaban entre personalidades famosas hace algunos años.

“Carlín (Calvo) era un fenómeno. Jugaba muy bien. Era bastante calesitero, pero muy bueno. EL habilidoso cuando no se siente muy acompañado se queda con la pelota para él”, recordó. “¿Pero vos por qué la largabas tan rápido Ricardo?”, le preguntó Ruggeri. “Porque lo único que tenía era velocidad, y suerte... Tenía demasiada velocidad: una vez Maradona me tiró un pelotazo y me pegó en la nuca. ¡Llegué antes que la pelota! Después me verdugueaba, me decía: ‘Sos un jugador distinto...’”, contó entre risas Darín, que agregó en su relato el éxito que tenían esas presentaciones: “La cantidad de gente que iba era impresionante. En Tucumán fueron 25.000 personas, 24.500 chicas y 500 nabos que estaban ahí a ver si capturaban algo”.

