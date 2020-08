El ex jugador de River Juan Pablo Ángel presumió de su estado físico a los 44 años

Juan Pablo Ángel jugó en River desde el 98 al 2000 y consiguió dos títulos locales

A algunos ex futbolistas parecen no pasarles los años... Es el caso del brasileño Zé Roberto o el argentino Javier Zanetti, que exponen en las redes sociales sus físicos privilegiados. Ahora fue el turno del colombiano Juan Pablo Ángel, que supo brillar con las camisetas de River, Atlético Nacional, Aston Villa y varios equipos de la MLS.

“Trabajo duro no tiene que ser presenciado, el tiempo lo expone todo”, fue el mensaje que escribió el ex delantero de 44 años junto a su hijo Tomás, que milita en las juveniles de Atlético Nacional y ya formó parte de algunos entrenamientos con el plantel profesional dirigido por Juan Carlos Osorio. El DT declaró que tiene “muy buenas condiciones”.

Y por lo que se ve, la promesa colombiana de 17 años sigue los pasos de su padre, que siempre tuvo un meticuloso cuidado de su estado aún habiéndose retirado, se mantiene en plena forma.

La foto que generó decenas de comentarios en las redes sociales: Tomás y Juan Pablo Ángel

Ángel, que en su última etapa como futbolista lució las camisetas de New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy y Chivas USA, siempre mostró su profesionalidad afuera de la cancha, aunque a la vez sacó provecho de sus cualidades técnicas.

Hace poco declaró que Ramón Díaz fue vital para la proyección de su trayectoria: “Aprendí mucho de él. Es un tipo muy particular, un gran ser humano. Uno tiene que ser inteligente para entender lo que te quiere decir. Al jugar él en la posición que yo jugué, y en la que era un fenómeno, me hablaba mucho de lo que yo tenía que hacer en función del juego: cómo tenía que finalizar, dónde tenía que estar, cómo me tenía que mover. De él saque muchas cosas que me terminaron sirviendo mucho en mi carrera”.

Y da la sensación de que su técnica y capacidad goleadora sigue encendida ya que a fines de 2019 participó en un amistoso entre glorias millonarias y del Flamengo en la previa a la final de la Copa Libertadores en Perú. Allí se despachó con tres tantos.

El ex delantero tiene 44 años pero luce un físico privilegiado como si se mantuviera en actividad

“Acá estoy, en casa, con mi familia haciendo caso a las recomendaciones que hacen los expertos porque es importante cuidarnos nosotros, a nuestras familias y a todos los que queremos”, mencionó hace algunas semanas en las redes para concientizar y prevenir los contagios por el coronavirus.

A seis años de haber colgado los botines, el oriundo de Medellín que ganó 15 títulos a lo largo de su carrera, suele compartir algunas rutinas de entrenamiento en sus redes sociales y deja en claro que si no tiene la fórmula de la juventud al menos hace parecerlo.

