“Entré a un Loco y un vago muy particular me cargó todo el tiempo, decía ‘A este colombiano lo trajimos de la selva’. Yo todavía no estaba muy acostumbrado al humor argentino y lo empecé a tomar personal. Hasta que se me desconectó", contó sobre aquel cruce con Berti, a quien evitó nombrar hasta el final del relato. Luego, continuó: "Cuando fuimos al vestuario, lo fui separando y, cuando se metió, cerré la puerta. Le dije ‘Nos vamos a matar’, ‘A mí me tenes que respetar’. Tuvo que entrar Pichi Quiroga (el utilero) a sacarme, porque lo iba a matar. Después se convirtió en uno de mis mejores amigos”.