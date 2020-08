Un jugador del plantel como intercambio: la nueva estrategia de Boca para repatriar a Cardona

Edwin Cardona parece alejarse cada día más de Xolos de Tijuana. El colombiano no entra en los planes del entrenador argentino Pablo Guede y tiene prácticamente todo acordado con la dirigencia de Boca para volver a Argentina. Sin embargo, todavía no existe acuerdo entre las dirigencias y Juan Román Riquelme evalúa un cambio de estrategia para incorporarlo.

El enganche de 27 años quedó marginado nuevamente del último compromiso de Xolos, que cayó anoche 2-0 como local ante Atlético San Luis por la cuarta fecha de la liga mexicana. En lo que va del certamen, apenas ingresó algunos minutos en el duelo ante América (caída 4-0).

En conferencia de prensa posterior al partido, a Guede le consultaron por la situación personal de Cardona, y evitó dar precisiones: “No hablo, es un tema del club, a eso no me refiero”. Horas antes, Edwin había compartido una imagen en la que se mostraba entrenando de forma particular en una bicicleta fija en su hogar.

En un principio se habló de un préstamo con cargo con una extensión de 12 ó 18 meses, ya que en el Xeneize pretenden que el ex Atlético Nacional dispute la actual edición de la Copa Libertadores y sea una fija para la del año que viene también. Según pudo averiguar Infobae, existe la posibilidad de que un jugador del plantel entre en la operación como canje.

Sebastián Pérez y Edwin Cardona durante la pretemporada de Boca en 2018 (Foto NA: SANTIAGO PANDOLFI)

El primer apuntado es Sebastián Pérez, el mediocampista colombiano que lleva varios meses de inactividad y volvió a ser considerado por Miguel Ángel Russo, quien le permitió trabajar a la par del plantel boquense en el último semestre (pese a no estar habilitado para jugar oficialmente). El intercambio le cerraría a perfección al Consejo de Fútbol no solamente porque hay reservas para ese sector del equipo sino porque además el mismo cupo de extranjero de Pérez se implementaría para Cardona.

Aunque no hay que descartar alguna otra opción dentro del abanico de posibilidades de la plantilla azul y oro. Casi por decantación, Iván Marcone surge como otra alternativa. El volante de 30 años que estuvo cerca de pasar a Independiente tiene como representante a Christian Bragarnik, cercano a los dueños de Xolos de Tijuana. A principios de año estuvo cerca de ser incorporado por la entidad mexicana y ya conoce ese fútbol por haber vestido los colores del Cruz Azul. Hasta el momento su nombre no se puso sobre la mesa pero no se descarta.

Por Marcone llegó una propuesta del fútbol turco: ¿podría entrar en la operación por Cardona como jugador de intercambio?

El último fin de semana llegó una oferta por Marcone desde el fútbol turco (Trabzonspor). Después de una exhaustiva evaluación, el Consejo de Fútbol conducido por Riquelme decidió desestimarla por el bajo monto de la opción de compra (no llegaba a los 3 millones de euros). En los próximos días habría un nuevo acercamiento por el Gordo y la posibilidad de que parta del club continúa latente.

Es inminente el traspaso de Emanuel Reynoso al Minnesota United de la MLS, por eso la directiva xeneize busca finiquitar cuanto antes el arribo de Cardona, que tendrá que someterse a cuarentena y adaptarse al grupo de Miguel Ángel Russo lo antes posible. El reloj corre y el reinicio de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina: resta poco más de un mes para que Boca vuelva a jugar oficialmente (será el 17 de septiembre en Asunción ante Libertad).

